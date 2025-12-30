Rodríguez reclama a Prohens la limitación de los alquileres y sumarse al plan estatal de vivienda

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en la rueda de prensa de balance de 2025. - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha solicitado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que aplique la Ley de Vivienda, en lo que se refiere a la limitación de los precios de los alquileres, y se acoja al plan estatal de vivienda.

Estas han sido algunas de las reivindicaciones que ha hecho el representante del Ejecutivo central en la rueda de prensa de balance de 2025, que en buena parte ha focalizado en la situación de la vivienda que se vive en el archipiélago.

En ese sentido, ha pedido a la presidenta autonómica que, en caso de continuar con su negativa a aplicar la normativa estatal, posibilite a los municipios la declaración de zona tensionada, como se ha hecho en A Coruña.

En cuanto al plan estatal de vivienda, ha planteado al Govern que opte por las viviendas de protección oficial, en lugar de las viviendas a precio limitado, ya que de no hacerlo, a su manera de ver, se "apuesta por los beneficios de los promotores y los especuladores".

Rodríguez ha afirmado que con estas dos medidas todas las administraciones "irán más deprisa" para solucionar el problema de la vivienda. Al mismo tiempo, ha recalcado que los ayuntamiento "también tienen su responsabilidad y competencias" en esta materia y deberían sumarse a la capacidad que tiene el Estado para resolver esta cuestión.