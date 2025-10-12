Rodríguez suspende su participación en la conmemoración en Menorca de la patrona de la Guardia Civil por las lluvias

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. Archivo. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE BALEARES - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha suspendido su participación en la conmemoración en Menorca de la patrona de la Guardia Civil por las lluvias provocadas por la dana.

Según han informado desde la Delegación del Gobierno en Baleares, el delegado y la directora insular de la AGE en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, han participado este domingo en el CECOPI para el seguimiento de la evolución de la dana.

Guasch ha visitado este domingo el punto de mando desde el que se coordina el dispositivo de Protección Civil en Ibiza, supervisando el despliegue de la UME y de los efectivos de la Guardia Civil que participan en las zonas más afectadas por el temporal.

El delegado ha suspendido su participación en la conmemoración en Menorca de la patrona de la Guardia Civil, y se ha incorporado a la reunión operativa en la sede de Emergencias de Baleares.

La UME ha desplegado en Ibiza a 150 efectivos y 68 vehículos. Mientras, la Guardia Civil movilizó este sábado hacia Ibiza a unidades del GREIM y de apoyo aéreo.