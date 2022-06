Romero dice que Unidas Podemos "busca normalidad" tras el cese de Vivas y niega haber pedido la dimisión de Truyol

PALMA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Palma, Rodrigo Romero, ha asegurado este martes que el Grupo Municipal Unidas Podemos "busca normalidad" y seguir trabajando tras el cese de Sonia Vivas como regidora de Justicia Social la semana pasada.

Preguntado en una rueda de prensa sobre la crisis de gobierno en Cort a raíz de la 'Pride Week', Romero ha apuntado que ya se han hecho valoraciones y que su deseo es "continuar con el trabajo que se ha venido realizando" en su área.

Sobre el futuro del Grupo Unidas Podemos, ha explicado que "se está conformando", aunque "no se ha decidido todavía de qué manera y los cambios". "Lo que vamos a buscar es normalidad para destacar las cosas buenas que hemos hecho y vamos a seguir trabajando, porque nos queda un año de legislatura", ha añadido.

Respecto a su posicionamiento con respecto a Vivas y las críticas de ésta a la regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, Romero ha asegurado que apoya a la edil por el caso en el que está imputada. "Yo personalmente no he pedido la dimisión de Neus Truyol. De hecho, le he apoyado en el pleno en su caso judicializado", ha resaltado.

"Todos los regidores nos hemos posicionado a favor de Truyol puesto que consideramos injusto que se judicialice la manera de gestionar una regidora. Quienes tienen que evaluar cómo gestionamos los regidores son los votantes. No se deben judicializar cuestiones como en el caso de Truyol", ha señalado.

En este punto, se ha remitido al pleno municipal: "Ahí se ha defendido a la regidora y seguimos en esa postura". Además, ha negado que su firma apareciera en el comunicado que Sonia Vivas envió en nombre de Unidas Podemos criticando a Truyol la semana pasada.