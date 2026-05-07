Rosario Sánchez, sobre la vivienda de Triguero: "Las políticas del PP sirven para que sus cargos saquen provecho"

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, en rueda de prensa - PSIB

EIVISSA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, ha considerado "muy graves" los hechos relacionados con la vivienda del alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, y ha afirmado que las políticas de vivienda del PP "solo sirven para que sus cargos incrementen su patrimonio y saquen provecho".

En rueda de prensa, Sánchez ha alertado sobre la "gravedad" de este escándalo y ha lamentado que "no se puede hacer negocio de la necesidad de sus conciudadanos, que le han dado su confianza para trabajar por el interés general". A su entender, Triguero "ha traicionado la confianza de sus votantes".

Además, la socialista ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente insular, Vicent Marí, que aclaren "por qué las leyes del PP favorecen la especulación en vez de ayudar a familias que no pueden acceder a un techo digno".

"El alcalde ha dado una imagen muy clara de cuánto le importa al PP la vivienda digna. Su actuación es especialmente grave porque se aprovecha de la necesidad de la gente para hacer negocio personal", ha añadido.

Desde el PSOE en Eivissa han afirmado también que consideran lo sucedido un "fraude de ley" y han criticado que, a día de hoy, no se han ofrecido detalles sobre si cumplía las condiciones legales para reconvertir un local en vivienda de precio limitado (VPL).

La formación ha exigido explicaciones tanto a Triguero como a Prohens y a Marí sobre este caso. "Vemos a un PP que no ha apoyado a Triguero, ni sus cargos ni el propio partido", han dicho los socialistas.