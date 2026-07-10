La ruta aérea de servicio público Menorca-Madrid sube a tres vuelos diarios

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad ha firmado este viernes el nuevo contrato de servicio de explotación de la ruta aérea Menorca- Madrid para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, que se opera bajo obligaciones de servicio público (OSP), y que eleva de dos a tres el número de vuelos diarios.

Este contrato, que recoge las mejoras operativas introducidas en esta Obligación de Servicio Público en enero, da respuesta a la necesidad de adecuar el servicio a los buenos niveles de ocupación que se venían registrando incluso en temporada baja, según ha informado en nota de prensa el Ministerio.

Esta tercera frecuencia diaria supone un aumento de plazas de más del 30 por ciento con respecto al anterior contrato, y consolida la oferta en esta ruta esencial para los ciudadanos de Menorca.

Los horarios garantizan una salida de Menorca a primera hora de la mañana y un vuelo de retorno a última hora de la tarde para maximizar el tiempo que los ciudadanos dispongan en destino. El resto de las operaciones del día se ajustarán a la demanda de servicio.

Se prevé que tras la firma del contrato el contratista pondrá próximamente a la venta los billetes para volar a partir del 1 de noviembre, permitiendo de esta forma a los ciudadanos de Baleares planificar sus viajes con suficiente antelación.