Sa Pobla ejecuta dos proyectos turísticos con fondos europeos por más de un millón de euros

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, durante su visita a Sa Pobla. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sa Pobla está ejecutando dos proyectos de turismo con fondos europeos y cuyo presupuesto supera el millón de euros.

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha visitado este jueves las obras, en concreto, sobre el Museo Can Planes y el eje turístico y comercial del municipio, según ha informado en un comunicado el Consell de Mallorca.

Por un lado, se trata de las actuaciones 'Aislamiento térmico del Museu de Can Planes', integrada en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) dentro de la convocatoria de 2022 y, por otro lado, la 'Redacción y dirección del proyecto de mejora del entorno urbano con criterios de sostenibilidad y verde del eje turístico y comercial de Sa Pobla', integrada en la convocatoria PSTD de 2023.

Estas iniciativas se encuentran dentro del proyecto global Mallorca Living Sustainable Hub, partes II y III de la convocatoria de PSTD, que se componen de diversas actuaciones con un importe adjudicado global de 13,4 millones de euros para ejecutar con entidades locales y está coordinado por el Consell de Mallorca a través de la dirección insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, dirigida por Pedro Mas.

La primera de las actuaciones cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y tiene como objetivo la mejora de Can Planes, un edificio municipal singular en Sa Pobla, y el proyecto supondrá una rehabilitación sostenible para adaptarlo al cambio climático.

La actuación contempla la dotación de aislamiento térmico en la fachada, la cubierta y los cierres. Además, se busca la mejora de la transición verde y sostenible del edificio, la creación de una oficina de información turística y poner en valor la riqueza del patrimonio local para aprovecharlo turísticamente.

Por otro lado, el segundo de los proyectos cuenta con un presupuesto de 510.000 euros y buscará favorecer un mejor posicionamiento del pueblo y el crecimiento turístico de la zona bajo criterios de responsabilidad, sostenibilidad y calidad mediante el eje turístico y comercial de Sa Pobla.

El objetivo de esta actuación es mejorar la conectividad entre la plaza del mercado con el centro histórico, cultural y gastronómico del municipio y en definitiva, de los lugares de interés turístico.

Asimismo, se tratará de recuperar y conservar el patrimonio, las tradiciones y el conjunto de valores que definen la identidad del municipio.

Rodríguez se ha reunido con el alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut, junto con el director insular Pedro Mas, y otros miembros de la corporación local, en la que han comentado también la situación de otro proyecto, el Passeig del Tren, financiado en parte a través del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).