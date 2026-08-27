Sacan a información pública los bienes afectados por las obras de la desaladora de Ciutadella. - CAIB

MENORCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Recursos Hídricos ha sacado a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras para conectar la desaladora de Ciutadella con el depósito de Es Caragolí.

Este trámite constituye un nuevo paso administrativo para disponer de los terrenos necesarios y es previo a la declaración de urgente ocupación, según ha indicado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado.

En esta línea, han recordado que el proyecto constructivo fue aprobado por el Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) el 19 de diciembre de 2025 y forma parte del programa de medidas previsto en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Baleares 2022-2027.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que para ejecutar las obras es necesario afectar diversas fincas de titularidad privada mediante servidumbres de paso, ocupaciones temporales y, en determinados casos, expropiaciones. En total, la relación publicada incluye 33 fincas situadas en el término municipal de Ciutadella.

Con la publicación del anuncio en el BOIB se abre un plazo de 15 días hábiles para que las personas interesadas puedan presentar alegaciones o comunicar posibles errores en la relación de los bienes afectados

"Esta actuación permitirá seguir desplegando las infraestructuras necesarias para mejorar el aprovechamiento del agua desalada en Menorca, reforzar la garantía de suministro y avanzar en una gestión más sostenible de los recursos hídricos", han concluido desde el Govern.