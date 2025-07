Sáenz de San Pedro califica la ley de polígonos como "necesaria y esperada" y la izquierda ve "incongruencias"

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido que la ley de gestión y modernización de las áreas de promoción industrial de Baleares es "necesaria, práctica y esperada", mientras que la izquierda

En el debate para defender la norma este miércoles en un pleno extraordinario, el conseller ha subrayado que la ley tiene una "importancia trascendental" para el tejido empresarial y económico de las Islas.

"Hasta ahora no existía un marco claro, legal y específico que regulara esta forma de gestión y desarrollo para la modernización de las propias áreas industriales", ha dicho el conseller, a la vez que ha puesto en valor que la ley ha sido consensuada y trabajada con el sector.

Uno de los objetivos clave de la ley, ha destacado, es fomentar el asociacionismo empresarial. Según ha apuntado, de los 53 polígonos que hay en Baleares, "muy pocos" cuentan con asociaciones que velen por la coordinación de las empresas para aportar valor y para generar oportunidades de mejora.

Igualmente, ha subrayado uno de los "grandes valores" de la normativa es, a su parecer, que es una ley "flexible, que da herramientas, no genera obstáculos y no impone". "Permite que cada polígono encuentre el modelo de gestión que mejor se adapte a sus necesidades", ha resumido.

INCONGRUENCIAS EN LA LEY

Los grupos de la izquierda han criticado que la ley presenta "incongruencias e incoherencias" y que, además, "la falta valentía y se queda corta".

El diputado socialista Marco Guerrero le ha dicho al conseller que la ley "suspende" y ha considerado que "debería mejorarla" y volver a presentarla en septiembre.

Igualmente, ha detallado incongruencias en el texto, entre otros, que hace referencia a un tipo de colaboración que luego fue eliminada vía enmienda de Vox. También ha criticado la eliminación de una Comisión para la Competitividad de las Áreas de Promoción Industrial, también con una enmienda de los de Santiago Abascal.

Para el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, con la aprobación de esta ley "no cambiará nada ni se podrá hacer nada que no se pueda hacer hoy". "No hace ningún daño pero se queda corta", ha considerado.

A su parecer, es una ley "muy burocrática" y la carencia más grande que presenta es que no favorece la promoción pública de suelo industrial y que "se olvida" de la sostenibilidad y la gestión de residuos.

En esta línea, el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha coincidido con Castells en que la ley "no hace daño" pero que tampoco "resuelve ningún problema". Para Rosa, la normativa está "mal redactada", presenta "incongruencias y problemas en la redacción". "Solo servirá para que el conseller se cuelgue la medalla", ha dicho.

Igualmente, ha cuestionado la importancia de la ley a la que ha hecho referencia Sáenz de San Pedro, puesto que hace tres meses que el proyecto de ley estaba dictaminado y no se ha debatido hasta ahora.

VOX PIDE ELIMINAR "DOGMAS CLIMÁTICOS"

La diputada de Vox Manuela Cañadas ha defendido la necesidad de "eliminar dogmas climáticos" en la ley a través de la única enmienda viva de la formación relativa a derogar cualquier norma referente a la implantación de políticas climáticas.

Según Cañadas, el "obstáculo real" es la "ideologización" normativa en materia climática, urbanística y burocrática. "La enmienda es una llamada de atención para que no se olviden de la raíz del problema", ha señalado, pidiendo al PP que "elimine el rastro de la izquierda".

Igualmente, ha valorado positivamente la introducción de otras enmiendas de su grupo durante la tramitación parlamentaria que "han mejorado la redacción técnica, han evitado la duplicidad de organismos y han corregido la ambigüedad ideológica".

Por otro lado, el diputado 'popular' Jordi López ha defendido que la ley es técnica y generalista y que monta las bases y pone la estructura para después ser desarrollada vía reglamento y colaboración público-privada.

El 'popular' ha subrayado que la problemática de los polígonos es diferente en cada isla o zona y que, por ello, se ha escuchado a todas las partes y se han incorporado muchas enmiendas. Además, ha puesto en valor que incluye medidas concretas de impulso y apoyo económico.

En relación con las críticas de la izquierda de la ausencia del concepto de sostenibilidad, López ha mostrado su "desacuerdo" y ha señalado que "es una ley de polígonos, no de medioambiente" pero que es "súper respetuosa con el medio ambiente".