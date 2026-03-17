Sáenz de San Pedro, sobre el parque eólico: "Menorca no puede ser un experimento que se decida en Madrid"

Archivo - El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en un pleno - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

MENORCA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha criticado este martes el "megaparque eólico marítimo" que el Gobierno central pretende construir a dos millas de la costa norte de Menorca y ha denunciado que "la isla no puede convertirse en un experimento que se decide en los despachos de Madrid".

En la sesión de control al Govern, el responsable autonómico ha destacado la necesidad de avanzar en la transición energética, pero ha dicho que "hay que hacerlo con sentido común y con planificación, con energías renovables adaptadas al territorio, con participación social y respetando el medio ambiente".

En este contexto, Sáenz de San Pedro ha aclarado que Menorca alcanza unos picos de demanda eléctrica de 150 megavatios en verano. "La generación de renovables instalada hoy en Menorca puede atender esta demanda. Además, la central de Maó dispone de 245 megavatios de potencia instalada", ha manifestado.

"Los promotores de este parque están planteando una potencia de 180 megavatios, muy superiores a las necesidades que tiene Menorca", ha asegurado el conseller, quien ha añadido que "en este caso no se está hablando de producir energía eléctrica para Menorca, sino de producir energía eléctrica para exportarla fuera".

Sáenz de San Pedro ha finalizado su intervención avanzando que, tanto desde el Govern como desde el Consell Insular de Menorca se impulsarán iniciativas parra exigir al Gobierno central la paralización del proyecto.