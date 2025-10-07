Sagreras considera que es Vox quien "va a rebufo" de las posturas del PP en migración o vivienda

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sareras, ha defendido que es Vox quien "va a rebufo" de las posturas de su partido en cuestiones como la migración o la vivienda.

Así ha respondido el 'popular' a la portavoz de los de Santiago Abascal, Manuela Cañadas, después de que esta haya acusado a Prohens de apropiarse del discurso de su formación política.

"Nos llama la atención que la portavoz de Vox se enfada con el Pp cuando no está de acuerdos con según que áreas o ideas nuestras, pero todavía se enfada más cuando en según que iniciativas o políticas nos van a rebufo", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la primera sesión del Debate de Política General celebrado este martes en la Cámara autonómica.

Sagreras ha dicho ser consciente de que cuando el PP marca sus "líneas rojas" en cuestiones como la defensa del catalán, quienes durante buena parte de la legislatura han sido sus socios "se enfadan mucho".

"Pero nos llama la atención que cuando el PP pone sobre la mesa iniciativas que llevábamos en nuestro programa como la vehicularidad de las dos lenguas oficiales en la educación, ampliar los requisitos de residencia para acceder a ayudas o a vivienda pública hecha por el Govern o cuando hablamos de que no podemos aceptar el reparto de menores migrantes, cuando con estas cosas en las que Vox coincide más con nosotros, o diría que nos van a rebufo, también se enfadan", ha insistido.

Cuestionado de forma directa acerca de si piensa que Vox es quien ha adoptado el discurso del PP acerca de la cuestión migratoria, Sagreras ha reiterado algunas de las reivindicaciones que ha hecho el Govern para tratar de frenar la llegada de pateras.

"Desde el primer momento hemos hecho estas observaciones en materia migratoria. Y bienvenido Vox si piensa lo mismo que nosotros. Esperemos que apoye nuestras reivindicaciones al Gobierno", ha zanjado.

UN DISCURSO "VALIENTE"

El portavoz 'popular', por otra parte, ha considerado que el discurso pronunciado este martes por Prohens ha sido "valiente, así como es ella".

"Fue la primera en hablar de límites al turismo, en decir que no podemos crecer más. También en observar que habíamos llegado al límite de inmigración. Y hoy creo que ha sido muy valiente abriendo por primera vez un debate sobre el crecimiento poblacional, que es evidente que preocupa a la ciudadanía de Baleares", ha dicho.

También ha celebrado algunas de las medidas anunciadas, como las ayudas a jóvenes para acceder a su primera vivienda o el plan de choque para reducir la lista de espera en atención a la discapacidad o la dependencia.

Ninguna de las medidas o de las posturas defendidas por Prohens, ha sostenido Sagreras, buscan "contentar" a ningún grupo parlamentario concreto.

"El PP tiene su hoja de ruta y en sobre ella seguiremos funcionando, como hemos hecho hasta ahora, el resto de la legislatura", ha zanjado.