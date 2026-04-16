Sagreras (PP) denuncia el "caos" provocado por la regularización de migrantes: "Y esto es solo el principio"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, durante una rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha denunciado públicamente el "caos" provocado por la regularización extraordinaria de inmigrantes, subrayando que "esto es solo el principio".

"Las colas que hemos visto hoy a las puertas de los ayuntamientos en el primer día de regularización demuestra la total y absoluta improvisación del Gobierno de Sánchez, que reconoce que no sabe ni cuántas personas se podrán regularizar en Baleares", ha dicho.

La formación 'popular' ha subrayado en una nota de prensa que las colas se trasladarán de los ayuntamientos a las oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social o de Correos que, ha advertido Sagreras, "ya estaban al límite".

A su entender, esta situación es consecuencia de la política migratoria del Ejecutivo central con este proceso. "Una regularización que decide Sánchez pero que después recae sobre las espaldas de los ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas", ha criticado.

Sagreras ha asegurado que "los criterios de última hora y sin instrucciones claras a los servicios sociales municipales han supuesto colapsar y desbordar a los ayuntamientos".

"Todo esto generará además, como venimos advirtiendo, un efecto llamada que aprovecharán las mafias de la inmigración irregular para seguir lucrándose", ha insistido, reafirmando la defensa del PP por "una inmigración legal, ordenada, que venga a contribuir y con capacidad de integración".

Para el portavoz, esto no se consigue con una regularización extraordinaria, sino reforzando los servicios de Extranjería para que quienes llevan años esperando que se les tramite la residencia legal o que les ha caducado el visado, puedan acudir a las vías ordinarias.