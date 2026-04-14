La sala multisensorial de Oms-Sant Miquel ayuda a la semana hasta 30 pacientes con problemas emocionales y cognitivos

La sala multisensorial de la residencia Oms-Sant Miquel del IMAS. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala multisensorial de la residencia Oms-Sant Miquel del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de Palma atiende cada semana a entre 20 y 30 pacientes, principalmente con dificultades en el procesamiento sensorial, la comunicación o la regulación emocional.

Según ha informado este martes el Consell de Mallorca en un comunicado, este tipo de instalación, conocida como 'sala Snoezelen', es un espacio diseñado para estimular los sentidos de manera controlada con fines terapéuticos.

Además, se utiliza con finalidades educativas o de bienestar, especialmente con personas con discapacidad, trastornos del desarrollo o necesidades especiales, en un entorno que permite que la persona explore, se relaje y conecte con su entorno a través de los sentidos y a su ritmo.

La sala está equipada con diferentes elementos para la estimulación sensorial, como una cortina sensorial de fibra óptica, un difusor de aceites esenciales, una lámpara sensorial de burbujas y LED que imitan un acuario, un masajeador eléctrico, una bola de luz LED en el techo y una mesa de luz.

La estimulación visual se realiza mediante luces con cambios de intensidad y color, fibras ópticas y columnas de burbujas. La estimulación auditiva se lleva a cabo con música relajante o sonidos de la naturaleza e instrumentos suaves o interactivos.

Por otro lado, la estimulación táctil se trabaja con diferentes texturas, pelotas sensoriales, mantas, cojines y el masajeador, mientras que la olfativa se realiza con el difusor de aceites y cojines de diferentes formas, cada uno con diversos aceites esenciales.

Los profesionales que llevan a cabo las sesiones son los animadores (TASOC y ASOC), los fisioterapeutas y la terapeuta ocupacional. En el caso de los fisioterapeutas, realizan sesiones de fisioterapia pasiva en un ambiente más relajado que el habitual para mejorar la relajación.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha señalado durante una visita a las instalaciones que se han observado "múltiples beneficios" en el uso de este tipo de salas para la mejora de la relajación y del estado de ánimo, así como beneficios cognitivos e interactivos.

"Otro efecto positivo detectado es la regulación emocional y conductual, ya que disminuye las conductas de agitación y favorece el autocontrol y la autorregulación", ha apuntado Sánchez.

Por su parte, la directora insular de Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera, que también ha estado presente en la visita, ha explicado que el enfoque principal de este espacio es "dar apoyo a personas con dificultades sensoriales, cognitivas o emocionales, y adaptarse a sus necesidades para mejorar su calidad de vida".