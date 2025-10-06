Sale a licitación la reforma de la cubierta de la pista deportiva del IES Llucmajor

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de reforma de la cubierta de la pista deportiva del IES Llucmajor con un presupuesto base de 153.282 euros.

Las obras, que tienen como objetivo detener la degradación existente y restablecer las condiciones de seguridad y funcionalidad de la estructura, dispondrán de un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación prevista incluye la reparación y protección de los elementos estructurales y de drenaje de la pista deportiva, ha informado la Conselleria en un comunicado.

En concreto, se sanearán los cabezales de los pilares de hormigón afectados por filtraciones de agua y se reforzará su capacidad portante mediante láminas de fibra de carbono, prolongando así su vida útil.

Asimismo, se actuará sobre la estructura metálica de las cerchas y correas, que ha perdido la protección anticorrosiva y presenta puntos críticos en los apoyos, y se cepillará y tratará con una imprimación anticorrosiva para posteriormente aplicar una capa de pintura protectora que garantice su durabilidad.

Paralelamente, se repararán los canales de recogida de agua y sus bajantes, corrigiendo deformaciones y roturas para asegurar su estanqueidad y evitar nuevas filtraciones que puedan acelerar el deterioro estructural.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Inversiones Educativas, que forma parte de la iniciativa 'Illes en transformació* del Govern de les Illes Balears' y que prevé cerca de 300 intervenciones en centros educativos durante los próximos diez años con una inversión de más de 600 millones de euros.