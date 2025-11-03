Salen a licitación las obras de la futura oficina del SOIB en Sant Josep

IBIZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha dado un nuevo paso adelante en la modernización de la red de oficinas del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) con la licitación de las obras de la futura oficina en Sant Josep de sa Talaia.

El proyecto prevé la agrupación y reforma de tres locales para su adaptación a uso administrativo, según ha informado este lunes la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

El presupuesto de licitación es de 851.565,34 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución será de diez meses. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 23 de noviembre de 2025.

Estas obras, declaradas de interés autonómico el pasado 10 de octubre, se enmarcan en la estrategia de renovación y mejora de los espacios compartidos por el SOIB y el SEPE, con el objetivo de garantizar unas infraestructuras más cómodas, accesibles y eficientes, adaptadas a la normativa de prevención y a los criterios medioambientales vigentes.

Actualmente, el SOIB y el SEPE comparten una oficina en Sant Antoni de Portmany, en un local alquilado por el que se paga una renta mensual de 2.790 euros y que ha quedado pequeño para atender la creciente demanda.

Con el traslado a Cala de Bou (Sant Josep de sa Talaia), donde el Govern dispone de tres locales arrendados hasta 2037, se esperan mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del servicio que reciben los ciudadanos de Ibiza, reforzando el compromiso del Govern con un empleo de calidad y unos servicios públicos más cercanos y modernos.