Salen a la venta los calendarios de Sonrisa Médica de 2027 en los Corte Inglés de Palma

Empleados de El Corte Inglés muestran los calendarios de Sonrisa Médica de 2027 junto a la responsable de Captación de Recursos de la entidad, María José Suárez. - EL CORTE INGLÉS

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los calendarios de Sonrisa Médica de 2027 ya se pueden adquirir en las librerías de los centros de El Corte Inglés de Avenidas y Jaime III, y sus beneficios se destinarán íntegramente a financiar los proyectos sociales que la entidad desarrolla en los hospitales de Baleares.

Desde esta semana, los calendarios --disponibles en formatos de 10 y 5 euros-- pueden adquirirse en los centros de Palma gracias al acuerdo renovado entre ambas organizaciones.

En una nota de prensa, El Corte Inglés ha explicado que la iniciativa cumple más de una década de colaboración continuada entre Sonrisa Médica y El Corte Inglés, una alianza que el año pasado permitió recaudar más de 1.200 euros.

Los fondos obtenidos se destinan a sostener las intervenciones de los payasos profesionales de la ONG, que acompañan a niños hospitalizados y a sus familias en momentos especialmente difíciles.

"Es un gesto sencillo pero cargado de significado, ya que cada compra se convierte en apoyo directo a una entidad que lleva años humanizando la estancia hospitalaria de cientos de menores", han resaltado.