La salida anticipada de los colegios en las Pitiusas por la tormenta transcurre con normalidad y sin incidencias

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La salida anticipada de los centros educativos en las Pitiusas por la tormenta se ha producido de manera desescalada desde las 13.00 horas, ha sido ágil y se ha producido sólo con algunos incidentes puntuales de atasco, según ha destacado este jueves en declaraciones a los medios el director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

Gárriz ha subrayado que la información trasladada a las familias por los centros educativos a través de los distintos canales ha facilitado una salida ágil y ordenada de los escolares.

En el balance general de incidentes, las atenciones se elevan a las 45-50 y el director general ha resaltado el buen funcionamiento de los drenajes en los torrentes, que no han ocasionado problemas.

El director general de Emergencias ha explicado que se han cumplido las previsiones que apuntaban los modelos, aunque se ha tenido la suerte de que en el caso de Balares, las precipitaciones más importantes no han caído directamente en tierra. Según ha destacado, el importante episodio de tormentas acompañado de viento y aparato eléctrico ha dejado unos 1.700 rayos por hora.

De cara a las próximas horas, se mantiene en las Pitiusas, donde se espera que siga lloviendo, la alerta naranja de Protección Civil. Se espera que el frente llegue en las próximas horas a Mallorca, aunque bastante más desactivado, y que deje valores acumulados de unos 50 litros por metro cuadrado, aunque Gárriz ha recordado que los trenes de tormentas alternan núcleos muy activos con momentos de aparente calma.