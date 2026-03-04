Salom (IBDona) reprende a Redondo por su "falta de conciencia del problema" del sistema Cometa en el caso de Eivissa

Archivo - La directora general del IbDona, Cati Salom, en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Cati Salom, ha reprendido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por "no tener conciencia del problema" con el sistema Cometa a raíz del caso de una mujer agredida en Eivissa.

"Cuando eres consciente de que algo ha fallado, te ayuda a mejorar el servicio, pero tienes que tener conciencia del problema", ha dicho Salom este miércoles en declaraciones a los medios en la presentación de los actos del 8M preguntada por la cuestión.

Para la directora del IBDona, la ministra "echó balones fuera" este martes en la sesión de control en el Senado tras ser preguntada sobre el caso de violencia machista de Eivissa. "Cada uno con su competencia, pero las mujeres tienen que estar en el centro", ha añadido.