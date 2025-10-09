Salud atribuye a un mayor ingreso de pacientes de media o larga estancia la tensión en las urgencias de Son Espases

Baleares aplicará el uso hospitalario de componentes del cannabis pero insiste en que tendrá "unas prescripciones muy precisas y muy limitadas"

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha atribuido este jueves la situación de "tensión" que experimentan las Urgencias del Hospital Universitario Son Espases a un mayor ingreso de pacientes que tendrían que estar atendidos en hospitales de media o larga estancia y a la dificultad derivada para liberar camas.

A preguntas de los medios después de presentar el Plan Estratégico de Bienestar Emocional y Salud Mental, García ha negado que haya una situación de "colapso" en las urgencias del hospital de referencia, que ha tenido, sin embargo, que reprogramar intervenciones quirúrgicas no urgentes para el lunes.

"Lo que ha habido es una dificultad para drenar las camas. Sigue habiendo el número de urgencias habituales para Son Espases. La situación se ha debido a que tenemos un ingreso importante de pacientes con mucha comorbilidad, es decir, con procesos patológicos que se han descompensado", ha explicado.

Estos pacientes, ha añadido, tendrían una mejor atención en un hospital de media y larga estancia. Son los hospitales de media y larga estancia "que ya tendrían que estar hechos", en referencia a Son Dureta o el Hospital de Felanitx.

Se trata de pacientes, ha indicado, están más tiempo porque no es tan fácil estabilizarlos para poder darles el alta y eso hace que se incrementen las estancias medias y sean más difícil de ingresar.

Manuela García ha aprovechado para reivindicar que esta situación prueba que el Govern "está en el camino acertado" de invertir en hospitales de media y larga estancia. La consellera ha insistido en que se trata de un problema puntual que ha experimentado el Hospital Son Espases.

CRIBADO DE CÁNCER

Por otra parte, Manuela García ha mostrado su "sorpresa" después de que el Ministerio de Sanidad haya pedido datos de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix y lo ha hecho asegurando que no ha recibido ningún tipo de comunicación desde Madrid y llamando la atención sobre el hecho de que en la página del Ministerio no hay ningún protocolo.

García ha acusado a la ministra de "hacer oposición" en vez de hacer labor de coordinación. "Llama la atención que haya una preocupación de la ministra cuando no se ha preocupado por colgar ningún protocolo, ni se ha preocupado por organizar y tratar con la red de cribados el resto de elementos", ha afirmado.

En todo caso, la responsable de Salud ha asegurado que en Baleares los cribados se están desarrollando con normalidad. "Los tiempos son bastante adecuados y estamos trabajando correctamente. No hay ningún tipo de incidencia ni nada que sea destacable en nuestra comunidad", ha insistido.

Cabe recordar que la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este miércoles que ha reclamado a las comunidades autónomas durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) los datos sobre "todos" los programas de cribado que realizan -cáncer de mama, colon y cérvix- para hacer un "seguimiento exhaustivo" de su desarrollo y "reforzar la vigilancia" en todo el país.

USO MEDICINAL DEL CANNABIS

En relación a la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal en casos donde los tratamientos convencionales no son eficaces, la consellera de Salud ha adelantado que en Baleares se aplicará con normalidad al tratarse de una ley aunque ha remarcado que no se trata de "usar marihuana a nivel hospitalario", sino de "determinados pacientes y determinadas indicaciones muy específicas en las que se puede utilizar alguna fórmula magistral" con contenido de cannabis.

Manuela García ha recalcado que no se puede aplicar todavía porque falta saber qué modalidades se van a poder realizar a nivel hospitalario. "Tiene una indicación muy clara. Tiene que tener unas prescripciones muy precisas y muy limitadas", ha advertido.