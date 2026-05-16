Salud entrega los premios del IV Certamen de cuento infantil sobre salud mental y bienestar emocional

Gala de entrega los premios del IV Certamen de cuento infantil sobre salud mental y bienestar emocional - CAIB

PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha entregado este sábado los premios a las ganadoras de la cuarta edición del Certamen de cuento infantil sobre salud mental y bienestar emocional.

En esta edición se han valorado 115 cuentos: 52 en categoría infantil (8-12 años), 30 en categoría juvenil (13-17 años) y 33 en categoría adulta (+18 años).

La Conselleria de Salud ha destacado en una nota de prensa que una de las líneas estratégica que impulsa la Dirección General de Salud Mental es la lucha contra el estigma asociado a problemas de salud mental y garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental y su entorno.

En este contexto se enmarca este certamen, cuyo objetivo, a través de la escritura como expresión artística, es contribuir a acercar la salud mental en positivo desde un punto de vista normalizador y fuera de los estigmas y perjuicios.

Las ganadoras han sido Jade Mitchell (11 años) y Sara Costa (11 años) ambas de Eivissa, en la categoría Infantil por 'El secreto de Sharki'.

El jurado ha resaltado el énfasis en el hecho que un comportamiento disruptivo puede estar basado en la soledad y el malestar, y que las amistades son esenciales para mantener un buen nivel de salud mental y bienestar emocional.

Igualmente, en la categoría Juvenil ha sido galardonada Irene Marín (Marratxí), de 17 años, por 'La gran fiesta de los talentos', del que el jurado ha destacado el mensaje de fondo: que cada uno tiene un talento que le hace especial, y que ese talento a menudo no es llamativo, sino que pasa desapercibido.

Sofía Maya (Palma), ha recibido el premio en la categoría Adulta por 'Sol y Luna'. El jurado ha puesto en valor la gran sensibilidad y un mensaje positivo de autoafirmación personal y de respeto a la diferencia, sin caer en tópicos.

Los premios, dotados con un total de 550 euros en libros y material adaptado a cada una de tres categorías, han sido posibles gracias a los colegios oficiales de Piscología, de Médicos, de Enfermería y de Licenciados en Educación Física y el Deporte.

Según la Conselleria, la edición de este año ha batido todas las expectativas, con 130 obras presentadas, de las que finalmente se han valorado 115, porque algunas no cumplían los requisitos establecidos en las bases.

El jurado del certamen ha estado formado por la terapeuta ocupacional y escritora Cristina Gómez; el decano y la decana del Colegio Oficial de Piscología de Baleares, Javier Torres y Maria José Martínez; el asesor lingüístico de la CAIB Francesc Esteve; y el director de IB3 Radio, Daniel Barjacoba.

Precisamente, los miembros del jurado han destacado las obras presentadas ante la dificultad de hablar de emociones y salud mental, porque se trata de una realidad poco tangible.

Entre las obras presentadas, han sido frecuentes las historias basadas en el acoso escolar, las excursiones con la escuela, los superpoderes, las mudanzas, la descripción de síntomas o los animales personificados, entre otros.

En cuanto al mensaje de fondo, ha llamado la atención del jurado la cantidad de narraciones que refieren la importancia de los cuidados y de expresarse, es decir, de contar lo que a uno le ocurre y de pedir ayuda a fin de vencer el aislamiento y la soledad.