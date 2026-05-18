Salud imparte en Ciutadella un taller de gestión de emociones para personas mayores - CAIB

MENORCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, y la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, han asistido este lunes al taller grupal titulado 'Emociones que dan vida' de herramientas para la gestión emocional para personas mayores, que ha tenido lugar en el Club Democrático de Jubilados y Pensionistas de Ciutadella.

El taller forma parte de la iniciativa de la Dirección General de Salud Mental, en la que colaboran ayuntamientos y consells insulares, de promover talleres de gestión emocional entre las personas mayores.

Según ha subrayado la Conselleria en una nota de prensa, el objetivo es ayudarles a vivir de una forma natural las emociones, enseñando a reconocerlas, identificarlas, expresarlas y gestionarlas para que mejore su bienestar emocional.

De este modo, durante el taller se ha dado a los asistentes herramientas para reconocer, comprender y gestionar las emociones de forma saludable, para reforzar su autonomía emocional y sentirse más seguros en el día a día.

Desde el Govern han destacado que "hay personas mayores que afrontan múltiples factores de vulnerabilidad (económicos, relacionales y residenciales) que pueden afectar a su salud mental".

Asimismo, han recalcado que el colectivo tiene un riesgo de aislamiento, pérdida del sentido vital y sufrimiento emocional sostenido, especialmente en etapas de duelo o deterioro funcional.

"Estos talleres son una oportunidad para reforzar el bienestar emocional y fomentar la participación activa desde un enfoque grupal, comunitario y preventivo", han indicado.

La Conselleria ha matizado que "muchas de estas personas han vivido experiencias vitales difíciles y en un tiempo en el que era tabú hablar de lo que sentían".

Salud Mental ha realizado, en diferentes poblaciones de Baleares, más de una treintena de talleres, en los que han participado alrededor de 600 personas. Asimismo, están previstas más de 80 actividades.

Este programa se alinea con las prioridades de la Dirección General de Salud Mental de prevención del suicidio y cuidado de colectivos vulnerables, y forma parte del Plan Estratégico para el Bienestar Emocional y la Salud Mental de Baleares.