Salud incorpora nueva tecnología y servicios en la Atención Primaria de Menorca - CAIB

MENORCA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Menorca ha invertido más de 132.000 euros en la incorporación de nueva tecnología y servicios para continuar reforzando la capacidad diagnóstica y resolutiva de la Atención Primaria.

En concreto, se han adquirido ocho ecógrafos ultraportátiles destinados a los centros de salud y a las unidades básicas de salud, con una inversión de 54.650 euros procedentes del Programa Marco Estratégico de la Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad.

Según ha señalado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, estos ecógrafos se añaden a los 12 incorporados el año pasado para reforzar la capacidad diagnóstica de los profesionales de Atención Primaria.

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este jueves el Centro de Salud Dalt Sant Joan para dar a conocer las nuevas prestaciones.

Durante la visita, ha estado acompañada por la consellera de Bienestar Social del Consell Insular de Menorca, Carmen Reynés, y el gerente del Área de Salud de Menorca, Bernardo Pax.

García ha indicado que "la ecografía es una técnica diagnóstica que mejora la resolución de las consultas de medicina de familia, ya que permite obtener información inmediata para mejorar la orientación diagnóstica y agilizar la toma de decisiones clínicas".

También ha subrayado el incremento de uso de esta tecnología en los últimos años, en concreto, durante los primeros seis meses de 2026 se han realizado 749 ecografías en los centros de atención primaria de Menorca, lo que representa un aumento del 11,1 por ciento respecto al mismo período de 2025, en el que se realizaron 674 (durante todo el año pasado se realizaron 1.241 ecografías).

Durante la visita, la consellera ha destacado el esfuerzo de inversión que se lleva a cabo para dotar a la atención primaria de mayor capacidad de diagnóstico.

"La incorporación de los ecógrafos ultraportátiles forma parte de una estrategia de mayor alcance para ampliar los servicios que se prestan en la atención primaria y acercar determinadas técnicas diagnósticas y terapéuticas a los centros de salud", ha señalado.

Entre las nuevas prestaciones, ha hecho hincapié en la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas de última generación para aumentar la capacidad de diagnóstico precoz de enfermedades vasculares.

Los equipos que se adquirieron el año pasado en el Hospital Mateu Orfila y en los centros de atención primaria supusieron una inversión de 32.000 euros.

Este año, se han invertido 46.340 euros en la adquisición de 40 dermatoscopios para todos los centros de atención primaria para aumentar la capacidad de diagnóstico de las lesiones cutáneas.

Otra de las últimas prestaciones incorporadas ha sido la implantación del servicio de crioterapia en las consultas de medicina de familia, después del proceso formativo que completaron los profesionales a finales del pasado año en el marco del proyecto de impulso de la cirugía menor.

Se trata de un procedimiento seguro, rápido y poco invasivo que se utiliza para tratar lesiones benignas de la piel. Desde su puesta en marcha se han aplicado 209 tratamientos de crioterapia en Menorca.

Esta actividad hace posible que muchos pacientes puedan recibir tratamiento en su centro de salud y, de esta manera, se eviten los desplazamientos a otro centro. Además, se reduce así el número de derivaciones a las consultas hospitalarias de dermatología.