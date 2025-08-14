Salud licita las obras de construcción del nuevo centro de salud y punto de atención continuada de Artà

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud ha licitado las obras del proyecto integral --de ejecución y actividad-- y estudio de seguridad del nuevo centro de salud y punto de atención continuada de Artà por un valor de 5,6 millones de euros.

Las obras de construcción se financiarán con una dotación de los fondos del Factor de Insularidad, en relación con el programa de centros sanitarios y sociosanitarios.

Esta obra forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias (2024-2027), que prevé una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias en los cuatro próximos años.

El nuevo Centro de Salud Nuredduna tendrá una superficie de 2.024 m2, de modo que triplicará la del edificio actual, y pasará de tener diez consultas a tener 15. Habrá cinco de medicina de familia, cinco de enfermería, dos de pediatría, una de enfermería pediátrica y dos salas polivalentes.

El nuevo edificio tendrá una sola planta y estará situado en un solar cedido por el Ayuntamiento de Artà a la entrada del pueblo llegando por la carretera de Manacor, junto al aparcamiento de Na Pati, lo cual también facilitará el acceso de los vehículos. En todo caso, se prevé construir un aparcamiento de veintidós plazas para los usuarios y el personal y otro para las ambulancias.

El Centro de Salud Nuredduna pertenece a la Zona Básica de Salud de Artà, a la que también pertenece la Unidad Básica de Salud Colònia de Sant Pere. Atiende a una población de 7.788 personas y tiene una plantilla de cuatro médicos de familia, un médico de urgencias, un pediatra, cuatro enfermeras, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería, un fisioterapeuta, una matrona y cuatro administrativos.

A lo largo de 2024, sus profesionales sanitarios atendieron 33.704 consultas de medicina de familia, 30.224 de enfermería y 5.134 de pediatría. De este total de 69.062 consultas, 1.950 fueron visitas a domicilio.