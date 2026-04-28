Salud pondrá en marcha en Eivissa una unidad del dolor

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que los pacientes de las Pitiusas tienen hoy en día más derechos, con nuevos servicios puestos en marcha durante la legislatura, y ha avanzado sus intenciones de poner en marcha una unidad del dolor en Hospital Can Misses.

En este sentido, ha reiterado también que los ciudadanos de las Pitiusas esperan menos días para una consulta o para una operación.

En el pleno del Parlament de este martes, la diputada socialista Irantzu Fernández ha preguntado a la consellera por qué siguen recortando derechos de los ciudadanos pitiusos, recordando algunas situaciones vividas por pacientes de Eivissa que han debido desplazarse a Son Espases para determinados tratamientos.

García ha asegurado que jamás ha habido una unidad del dolor en el Hospital Can Misses de Eivissa por la "incapacidad" del anterior Govern de contratar y fidelizar a sanitarios, a pesar de ser "una petición histórica".

"Hay que tener mucha desvergüenza para venir aquí a pedir lo que no hicieron en ocho años", ha añadido García, quien ha repasado algunas actuaciones ejecutadas como la puesta en marcha del cribado del cáncer de cérvix en las Pitiusas.

También ha asegurado que han devuelto derechos "recortados por el Govern de Armengol" a los sanitarios.