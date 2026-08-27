Salud presenta en Menorca la historia clínica electrónica de usuarios de residencias. - CAIB

MENORCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, y el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, han presentado este jueves en el centro sociosanitario Santa Rita el nuevo sistema de historia clínica electrónica compartida para los usuarios de residencias públicas y privadas de Baleares.

Durante la presentación, a la que también han asistido la vicepresidenta y consellera de Bienestar Social del Consell Insular de Menorca, Carmen Reynés, y la directora de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, Sira Fiz, se ha explicado de qué manera la información clínica de los residentes ya es accesible tanto para todo el personal del Servicio de Salud como para el de los centros que deben tratar a la persona dependiente.

Así pues, pueden obtener una visión única, actualizada y visible en tiempo real de la evolución sanitaria y social, lo que facilita su cuidado y la toma de decisiones.

Desde el Govern han subrayado que con este avance, el personal sanitario que trabaja en los centros residenciales para personas dependientes puede tener acceso a las historias clínicas electrónicas del Servicio de Salud y, al mismo tiempo, a todos los datos que se incluyen.

Una vez que la persona está en la residencia son visibles también para el personal del Servicio de Salud -por ejemplo, las valoraciones clínicas diarias y el plan de cuidados.

La consellera ha destacado que para lograr este objetivo ha sido necesario integrar los sistemas de información clínica de ambos ámbitos. De este modo ha quedado unificado el sistema, lo que permite incorporar y transmitir datos de los pacientes de las residencias con NEXA, sistema de información corporativo y plataforma de interoperabilidad.

En concreto, la interoperabilidad de la información clínica de los residentes en centros de la red pública de atención a la dependencia se está logrando por medio de desarrollos en el software de cada centro residencial para que permitan integrarse con NEXA y por medio de un sistema para intercambiar la información administrativa y asistencial. Asimismo, se está integrando la base de datos poblacional Civitas para mantener actualizados los datos administrativos de los usuarios de residencias.

García ha señalado que para asegurar el éxito de todo el proceso, la implantación se hace de forma gradual. Actualmente ya hay 21 residencias en Baleares que cumplen los requisitos de conectividad para compartir esta información, por lo que la historia clínica electrónica compartida ya llega a 1.393 personas dependientes. Progresivamente se añadirán centros hasta alcanzar los 43 de la red pública de atención a la dependencia de Baleares , que suponen un total de 3.567 plazas.

La consellera ha explicado que, en Menorca, actualmente están interoperando dos residencias, la que se ha visitado este jueves, con 78 usuarios, y la de Es Mercadal, que tiene 20, y se irán incorporando el resto de los centros para personas dependientes de la isla.