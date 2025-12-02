Salud y sindicatos acuerdan la implantación general de turnos de 12 horas en el transporte programado

Archivo - Vehículos de GSAIB. - CAIB - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gerencia de Gestión Sanitaria y Asistencial de Baleares (Gsaib) y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para implantar los turnos de 12 horas en el transporte programado.

La media entra en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y afecta a Mallorca y Menorca, ya que en Ibiza y Formentera ya tenían esta jornada, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa este martes.

Hasta ahora, una parte de la plantilla realizaba una jornada de 7,5 horas y la otra parte la hacía de 12 horas. Esta situación, han expuesto, planteaba dificultades en la gestión de los turnos y servicios.

Así, se han atendido las peticiones de adaptación derivadas de resoluciones judiciales y de necesidades de guarda de personas discapacitadas, asegurando el respeto a los derechos de los trabajadores.

Con esta jornada, largamente reivindicada por el sector, se unifican los turnos del transporte urgente y programado, lo que permite mejorar tanto la conciliación de la vida familiar como la organización y planificación de rutas, al tiempo que se garantiza la equidad en la rotación, ya que todos los trabajadores tendrán la misma jornada.

Desde la Conselleria han destacado que Gsaib ha destinado cuatro millones de euros a lo largo de 2024 para aplicar el convenio colectivo, ratificado por la empresa y los representantes de los trabajadores en febrero de 2023.

A lo largo de 2025 se han abonado pagos por exceso de jornada del personal de la CAIB así como de los incrementos de IPC del personal del transporte sanitario no urgente, además de las variables sindicales.