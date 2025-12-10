Plataforma para promover hábitos de vida saludable entre los jóvenes de Baleares

La consellera de Salud, Manuela García, representantes de la Conselleria de Salud y la UIB en la presentación de la plataforma. - EUROPA PRESS

PALMA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud y la Universitat de les Illes Balears (UIB) han firmado un acuerdo para gestionar una plataforma que promocionará hábitos de vida saludable entre los jóvenes de más de 16 años y que se iniciará en 2026.

La herramienta se ha presentado este miércoles, contará con un presupuesto de 300.000 euros, en principio el acuerdo de gestión abarca hasta el año 2028 y empezará como un programa piloto entre la comunidad universitaria para después ampliarlo al resto de la población juvenil.

La plataforma contará con podcats, vídeos o chats alimentados con inteligencia artificial, que dirigirán a los usuarios a los recursos más apropiados en función de sus necesidades.

En la rueda de prensa de presentación, la consellera de Salud, Manuela García, ha alegado que esta iniciativa es una "apuesta por la innovación", con una nueva de manera de llegar a los jóvenes al "adaptarse a su lenguaje".