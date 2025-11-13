Salvamento Marítimo defiende que mantiene un dispositivo reforzado en Baleares ante las críticas de CCOO

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) ha defendido que mantiene un dispostivo reforzado en Baleares, tras incorporar en los últimos meses tanto nuevos medios como personal, para afrontar las operaciones derivadas de la náutica de recreo y de los rescates en el mar.

Así se ha pronunciado después de que CCOO alertara de la "falta de medios" que padece el organismo debido a la "consolidación" de la ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago.

Salvamento Marítimo, en un comunicado, ha asegurado que ha incorporado "refuerzos significativos" a su dispositivo en Baleares en los últimos meses con la Guardamar Concepción Arenal, una unidad polivalente con mayor autonomía y capacidad operativa, que presta servicio de forma itinerante entre Palma e Ibiza.

Esta, ha señalado, es una de las cinco patrulleras de salvamento con las que cuenta para toda España. Este tipo de embarcaciones no tienen base fija, sino que se sitúan estratégicamente allí donde son más necesarias.

Las patrullera tiene entre 32 y 40 metros de eslora, está construidas en aluminio y cuenta con dos motores diésel de altas prestaciones que permiten alcanzar velocidades de 27 nudos y con una autonomía próxima de hasta 1000 millas.

Además, cuenta con una tripulación permanente de ocho personas a bordo, lo que la hace unas embarcación "muy versátil" para garantizar "una respuesta inmediata y eficiente a cualquier operativa que se presente".

Asimismo, cinco de las seis embarcaciones Salvamar desplegadas en Baleares cuentan actualmente con un cuarto tripulante, en lugar de los tres habituales, tras un refuerzo de personal realizado en septiembre. Esta medida busca mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas como son los rescates de personas migrantes.

Durante el periodo estival se realizó un refuerzo adicional debido al incremento de embarcaciones de recreo que se concentran fundamentalmente en este periodo. Por ello, entre junio y septiembre se sumaron lanchas de salvamento adicionales en puntos estratégicos, con guardias presenciales para garantizar una cobertura eficaz.

Actualmente el despliegue de Salvamento Marítimo en Baleares incluye seis embarcaciones Salvamar, una Guardamar, un remolcador, un helicóptero, cuatro lanchas de salvamento y un centro de coordinación, apoyados por más de 100 profesionales entre personal propio y colaboradores.

Todos ellos analizan "de forma continua" los datos y modulan sus medios ante las necesidades operativas de cada zona con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz y garantizar la seguridad marítima en todo el territorio.