El SAMU imparte un curso de formación en reanimación cardiopulmonar en un centro educativo de Andratx

Ambulancias en centro educativo de Andratx - CAIB

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El SAMU 061 ha impartido una formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) en el CEIP Els Molins, de s'Arracó (Andratx), por lo que 80 alumnos y profesores de este colegio público han sido instruidos en maniobras básicas de resucitación.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el objetivo de la formación es divulgar las maniobras de RCP entre la población escolar enseñándolas a los docentes de los colegios públicos de Baleares para que puedan transmitirlas a sus alumnos y que, por su parte, los alumnos muestren las técnicas aprendidas en su entorno familiar y amistades, y así sucesivamente, de modo que en un plazo breve de tiempo se logre el objetivo de tener toda una generación formada en materia de soporte vital básico.

El aprendizaje de las personas que no forman parte del colectivo de personal sanitario de cuál es la situación indicada y la ejecución correcta de determinadas técnicas o maniobras sanitarias elementales en situaciones de urgencia vital puede convertirse en una de las medidas más eficientes para proteger la vida de las personas.

Cada día se producen en Baleares, de media, dos episodios de parada cardiorrespiratoria. La ejecución inmediata y correcta de maniobras de RCP en una situación como esta es determinante para la supervivencia de la víctima y para que se recupere más rápidamente y con menos necesidades de rehabilitación y, así, reducir la persistencia de las secuelas.