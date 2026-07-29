Sánchez llega al Palacio Real de la Almudaina de Palma para despachar con Felipe VI

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles antes de mantener el tradicional despacho de verano en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.- J. FERNÁNDEZ ORTEGA - EUROPA PRESS

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado la tarde de este miércoles al Palacio Real de la Almudaina de Palma para mantener el tradicional despacho de verano con el Rey Felipe VI.

El encuentro ha arrancado sobre las 18.40 horas, con ligero retraso sobre la hora prevista, justo después de que Sánchez se haya reunido con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar.

Han salido por una misma puerta, han posado ante los medios gráficos y han entrado en la sala en la que mantendrán ahora el tradicional despacho de verano, que se prevé que dure aproximadamente una hora.

Posteriormente, Sánchez comparecerá ante los medios de comunicación y, si sigue el protocolo habitual, responderá a tres preguntas de los periodistas, dos de carácter nacional y una del ámbito balear.

Tras el despacho del verano pasado, que tuvo lugar en el Palacio Real de Marivent, donde la Familia Real pasa parte de sus vacaciones, Sánchez respondió a cuestiones sobre una eventual crisis de gobierno y la causa judicial a la que se enfrentaba el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien finalmente ha sido condenado a dos años de inhabilitación.

También fue interpelado acerca de varios de los temas sobre los que departió con Prohens, como la crisis de acceso a la vivienda, la llegada de personas migrantes en patera a las costas de Baleares, la cogestión de los aeropuertos del archipiélago, la inversión estatal en proyectos ferroviarios o el sistema de financiación autonómica.

Este acostumbra a ser el último acto público del presidente del Gobierno antes del parón veraniego, con el que inicia un periodo de vacaciones hasta que el calendario político se reanuda.

De su lado, Felipe VI inició el pasado viernes su agenda en Baleares recibiendo a las autoridades del archipiélago en el Palacio Real de la Almudaina, con quienes departió sobre temas de actualidad regional y nacional.

Tras ello, se desplazó a alguna de las zonas más afectadas por los incendios que asolan la Península y viajó a Perú para asistir a la toma de posesión de la nueva presidenta del país, Keiko Fujimori.

Una vez de regreso a Mallorca, y tras el despacho de verano con el presidente del Gobierno, está previsto que pase unos días de vacaciones en la isla junto a su familia.

Aunque por el momento la Casa Real no ha comunicado la fecha exacta del evento, está previsto que reciba a una representación de la sociedad balear en Marivent en la tradicional recepción que se organiza cada verano.

También es habitual que participe en la Copa del Rey Mapfre de vela. El año pasado, además, visitó la muestra 'Paysage Miró' que por estas fechas se exponía en la Llotja de Palma.