Sánchez propone a la Comisión Europea crear un centro de lucha contra los incendios en Mallorca

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una comparecencia de prensa, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Pool Moncloa / Jorge Villar

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, para proponerle que el nuevo centro de lucha contra los incendios del Mediterráneo occidental se ubique en Mallorca.

Lo ha anunciado en la comparecencia posterior al tradicional despacho de verano que la tarde de este miércoles, durante cerca de dos horas, ha mantenido con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Sánchez ha recordado que la CE ya decidió que Chipre albergara un gran centro para la lucha contra los incendios que abarque toda la zona del Mediterráneo oriental.

En el marco de la decena de incendios forestales que en la actualidad están afectando a diversos puntos de España, ha comunicado su planteamiento tanto a Felipe VI como a la presidenta del Govern.

"He enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que el lugar elegido para crear este 'hub' contra los incendios en el Mediterráneo occidental se ubique en la isla de Mallorca, en la base área de Son Sant Joan", ha dicho.