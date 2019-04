Sánchez replica a Álvarez de Toledo: "Sí, sí, sí el consentimiento es fundamental para definir si hay agresión sexual"

Publicado 17/04/2019 20:53:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de reformar el Código Penal para introducir el consentimiento expreso como un elemento fundamental para diferenciar con claridad las relaciones consentidas de las agresiones sexuales.

En un mitin abarrotado en el Palacio de Congresos de Palma (Mallorca), donde llenó el aforo de 1.500 personas y dejó a centenares fuera, Sánchez ha cargado contra las polémicas declaraciones de la cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en un debate anoche en televisión.

Álvarez de Toledo se burló de la propuesta del PSOE para reformar el Código Penal en ese sentido. "¿De verdad van a garantizar eso?. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no? Una duda ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final?", preguntó a la cabeza de lista del PSOE por Sevilla, María Jesús Montero, que respondió: "No es no. No es no, sobre todo, en el consentimiento femenino".

Este miércoles, Sánchez se ha comprometido a que si sigue en el Gobierno España no dará "ni un paso atrás en los derechos, libertades y en la seguridad de las mujeres". "Sí, sí, sí, para el PSOE es fundamental la reforma del Código Penal. El consentimiento es algo fundamental para definir si hay agresión sexual", ha contestado a Álvarez de Toledo.

Ha recordado que en España las mujeres sufren al año "más de 11.000" agresiones sexuales. "Si no hay un sí es siempre un no", ha abundado.