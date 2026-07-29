Sánchez respalda al delegado del Gobierno en Baleares tras las cargas policiales: "Hace bien su trabajo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de prensa, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de prensa, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Pool Moncloa / Jorge Villar

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que mantiene su "absoluta confianza" en su delegado en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras las cargas policiales contra alguna de las personas que participaron en la multitudinaria manifestación contra la masificación turística que el pasado domingo recorrió las calles de Palma.

De este modo se ha expresado al ser preguntado al respecto en su comparecencia posterior al tradicional despacho de verano que la tarde de este miércoles, durante cerca de dos horas, ha mantenido con el Rey Felipe VI en el Palacio Real de la Almudaina de la capital balear.

Sánchez ha trasladado la "absoluta confianza" que el Gobierno mantiene en Rodríguez, con quien ha dicho que ya ha hablado, pese a la polémica derivada de las cargas policiales contra manifestantes, que dejaron decenas de heridos y que el propio delegado calificó de "desmedidas y violentas".

"Es una persona con experiencia política contrastada, con capacidad de gestión contrastada y lo único que hace es hacer bien su trabajo", ha destacado.

Si hay alguna "responsabilidad que dirimir en relación a las cargas", ha considerado, debe ser en función del informe interno que el delegado del Gobierno ha encomendado a la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

"EMPATIZA" CON LOS MANIFESTANTES

Sánchez, aunque ha circunscrito la protesta al problema de acceso a la vivienda y los efectos negativos que provocan los pisos turísticos, ha dicho "empatizar" con los manifestantes, que la Policía Nacional cifró en 25.000 y la plataforma 'Menys Tursime, Més Vida' en 70.000.

"Si la información no me falla, (la manifestación) está vinculada más a la causa de la vivienda y al acceso imposible de mucha parte de la población, y efectivamente al efecto que está teniendo el turismo sobre el uso de viviendas para fines turísticos, que imposibilitan el acceso a la vivienda de los ciudadanos de Baleares", ha dicho al inicio de su respuesta.

Ha dicho que el Gobierno "por supuesto empatiza con ese tipo de causas" y ha reivindicado su apuesta por "hacer de la política de vivienda el quinto pilar del estado del bienestar".

"En Baleares estamos viendo una emergencia habitacional que todas las administraciones tenemos la obligación y el deber moral de poder contribuir a resolver", ha subrayado para después poner en valor las medidas que su Ejecutivo ha puesto en marcha en ese sentido, como la ley estatal de la vivienda y su posibilidad de topar los precios del alquiler en zonas declaradas tensionadas.

Sánchez ha lamentado que pese a las dificultades de parte de la sociedad para acceder a una vivienda digna haya gobiernos que "por dogmatismo ideológico" no activan las "palancas para intervenir un mercado absolutamente desbordado" como el de la vivienda.

En los lugares en los que ya se ha aplicado la ley estatal de vivienda, ha garantizado, ya se ha empezado a observar "una contención en el incremento del precio del alquiler" sin que la oferta haya "remitido".

"Si algo quisiera pedir en este caso a los gobiernos del PP es que apliquen la ley de vivienda, que dejen de lado su sectarismo neoliberal", ha incidido.

También ha reivindicado la apuesta de su Gobierno por abogar por la sostenibilidad turística y la modernización de la planta hotelera, dos cuestiones que a su parecer tienen como consecuencia que "el turismo que viene a nuestro país sea uno de mayor calidad y mayor capacidad de gasto".

"Eso es por lo que estamos apostando el Gobierno y bastantes empresas del sector", ha sentenciado. Un poco antes, cuando explicaba los temas sobre los que ha departido con el Rey, ha mencionado la importancia que el sector turístico tiene para la economía de Baleares y del conjunto del país.