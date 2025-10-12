Sant Joan de Labritja evalúa los daños ocasionados por la dana - AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

IBIZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Joan está realizando tareas de evaluación de los daños ocasionados por el paso de la DANA Alice en el municipio. Desde primeras horas de la mañana, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil están actuando ante las incidencias notificadas y prestando asistencia a los vecinos de las zonas más afectadas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, entre las actuaciones más destacadas se ha limpiado un desprendimiento que bloqueaba el acceso a una carretera vecinal y se están llevando a cabo labores de achique de agua en diversas calles, así como la limpieza de la red de alcantarillado para facilitar el drenaje.

Asimismo, por motivos de seguridad, se ha cerrado el acceso a las pasarelas de las playas del Arenal Petit y del Arenal Gros, puesto que son las más afectadas por el temporal.

La alcaldesa, Tania Marí, ha visitado personalmente las zonas dañadas junto al jefe de la Policía Local, para supervisar los trabajos y coordinar las labores de emergencia.

El Ayuntamiento ha recordado que continúa activa la fase de seguimiento y evaluación de los daños para restablecer la normalidad lo antes posible.