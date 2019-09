Sant Llorenç reclama que el dinero de las ayudas por la riada se ingrese antes de final de año

Actualizado 17/09/2019 16:39:30 CET

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Llorenç - AYUNTAMIENTO DE SANT LLORENÇ

PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sant Llorenç, Mateu Puigrós, ha reclamado este martes que se les ingrese antes de final de año el dinero de las ayudas a consecuencia de la riada que sufrió este municipio mallorquín en octubre de 2018.

En rueda de prensa, el primer edil ha explicado que, de los más de 11 millones que se destinaron a proyectos de recuperación de infraestructuras afectadas por las lluvias, solo han recibido las ayudas del Govern balear (25%) y del Consell de Mallorca (25%), mientras que las del Gobierno central, quien se comprometió a abonar el 50 por ciento, todavía no han llegado.

No obstante, el Consistorio se ha mostrado confiado en que recibirá esta línea de ayudas y ha pedido que se les ingrese antes de que concluya este año para no tener que hacer una modificación del presupuesto, que "implicaría no poder realizar otras inversiones previstas".

Además, el alcalde ha explicado que este mismo martes ha recibido una notificación de Delegación del Gobierno confirmando que está a punto de salir en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria para solicitar estas ayudas.

Puigrós ha aprovechado para confirmar que los 2,8 millones de euros de las donaciones ya han sido repartidos y que, de esta cantidad, 377.000 han sido justificados por los vecinos.

Finalmente, ha remarcado que continúan trabajando para conseguir la reducción de riesgos en potenciales 'torrentadas' y que ha contratado a dos técnicos especializados -un geógrafo y un ingeniero de caminos- para elaborar un informe que señale las principales intervenciones que se deben hacer en todos los núcleos del municipio para prevenir y minimizar riesgos.