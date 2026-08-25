Santa Eulària ingresa 1,78 millones de euros de la mayor sanción urbanística impuesta. - AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

EIVISSA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha cobrado y finalizado en vía de apremio el mayor expediente sancionador por infracción urbanística de la historia del Consistorio, con un importe total recaudado de 1,78 millones de euros.

Según ha informado este martes el Ayuntamiento, el expediente corresponde a una sanción urbanística impuesta por la ejecución de obras sin la correspondiente licencia municipal en una vivienda situada en las inmediaciones del polígono de Ca na Palava, así como por el incumplimiento de las órdenes de paralización dictadas durante la tramitación del procedimiento.

La sanción se impuso tras constatarse la ejecución de una reforma integral de la vivienda, con más de 400 metros cuadrados de superficie construida distribuidos en dos plantas, además de la renovación de la cubierta y de instalaciones, el cambio de uso de un garaje de 54,68 metros cuadrados a sala de instalaciones y la reforma y ampliación de un anexo existente respecto de la vivienda principal. En su conjunto, el valor estimado de los trabajos realizados superaba los 544.000 euros.

Uno de los elementos determinantes del expediente fue que la vivienda tiene una antigüedad anterior a 1956, por lo que está sujeta a protección patrimonial de acuerdo con el Plan Territorial Insular (PTI). Esta circunstancia agravó la cuantificación de la sanción, al tratarse de obras no permitidas en un inmueble protegido patrimonialmente.

Las inspecciones realizadas por los Servicios Técnicos Municipales permitieron comprobar que los trabajos tenían una envergadura muy superior a las actuaciones menores comunicadas inicialmente. Bajo la apariencia de pequeñas actuaciones de escasa entidad se había llevado a cabo una reforma integral que quedaba fuera de la cobertura de las licencias y comunicaciones previas presentadas.

Además, durante la tramitación del procedimiento se constató en varias ocasiones que los trabajos continuaron pese a haberse decretado su paralización provisional. Los hechos derivaron finalmente en la comisión de tres infracciones urbanísticas, una muy grave y dos graves, lo que, unido al valor de las obras y a la protección patrimonial del inmueble, motivó el elevado importe de la sanción.

La cantidad ahora recaudada se corresponde con el cobro íntegro de la deuda en periodo ejecutivo. En concreto, el importe se desglosa en 1,3 millones de euros de principal, 275.707 euros de recargo de apremio, 120.727 euros de intereses de demora y 3.560 euros de costas del procedimiento, hasta alcanzar los 1,78 millones de euros finalmente ingresados.

Entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2026, el Consistorio ha cobrado y finalizado expedientes en vía de apremio por un importe total de 5,2 millones de euros.

Esta cantidad no incluye los pagos a cuenta o pagos parciales de expedientes que siguen abiertos al existir cantidades pendientes de cobro. Durante todo el ejercicio 2025, los expedientes de apremio íntegramente cobrados y finalizados en Santa Eulària des Riu alcanzaron los 7,5 millones de euros