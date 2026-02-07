Santa Eulària recalca que la comunidad educativa de los centros decidirá las intervenciones en los patios

Archivo - Ayuntamiento de Santa Eulària. - AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA - Archivo

IBIZA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puntualizado que en la moción aprobada en el pleno de enero mostró su "total discrepancia" con los cambios de usos en los campos de fútbol de los centros educativos y ha reivindicado que será la comunidad educativa de cada uno la que decida las intervenciones que se llevan a cabo.

La corporación local ha recalcado que su apoyo a la propuesta de Unidas Podemos se debió a que recogía una propuesta transaccional, lo que supuso la modificación de su contenido inicial, según ha explicado en una nota de prensa.

Como resultado de dicha transaccional, únicamente se aprobaron dos acuerdos. En uno, el Ayuntamiento se compromete a prestar apoyo institucional y técnico a los centros educativos del municipio que manifiesten la necesidad de mejorar o transformar sus patios escolares y presenten proyectos concretos en este sentido.

En el segundo punto, se aprueba instar a la Conselleria de Educación y Universidades a aportar los recursos económicos necesarios para la ejecución de aquellas actuaciones que tengan la consideración de obras mayores o que requieran una inversión significativa, mediante la fórmula de financiación que se considere más adecuada.

Asimismo, han recalcado que la parte relativa al uso de los campos de fútbol "no formaba parte de los puntos de acuerdo sometidos a votación", que estaban "centrados exclusivamente en la gestión y el contenido de los patios".

"Por este motivo se optó por priorizar un debate útil y constructivo, sin injerencias, orientado a respaldar las necesidades reales de los centros educativos, especialmente en lo relativo a la creación de espacios de sombra y zonas de refresco", han puntualizado.

De este modo, han recalcado que las propias comunidades educativas, a partir de sus necesidades reales y de sus proyectos específicos, serán las que marquen las actuaciones a desarrollar en estos espacios, "siempre dentro del marco de la autonomía de los centros y en coordinación con las administraciones competentes".