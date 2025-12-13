Enrique Santiago dice que "IU no facilitará la caída del Gobierno" y "trabajará para relanzar su acción"

(I-D) La Coordinadora De Esquerra Unida Mallorca, Ana Ordoñez; El Secretario General Del PCE, Portavoz Adjunto De Sumar Y Portavoz De Izquierda Unida En El Congreso, Enrique Santiago, Y El Miembro Del Secretariado Dle PCIB-PCE Alberto Aguilera - EUROPA PRESS

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), portavoz adjunto de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, ha dicho que "IU no facilitará la caída del Gobierno" y "trabajará para relanzar su acción".

Santiago se ha pronunciado así, este sábado, en Palma, en declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir a la 5ª Conferencia del Partido Comunista de las Baleares (PCIB-PCE).

El político ha reconocido que están "muy preocupados" por que "no es permisible que haya situaciones de corrupción tan graves como las que se están conociendo" y, en este sentido, ha recordado que desde Izquierda Unida "llevan tiempo exigiendo medidas concretas contra la corrupción", incluso, ha apuntado, "se presentó una propuesta de constituir una agencia estatal contra la corrupción, que no salió adelante porque el PP y Vox votaron en contra".

Por ello, y tras instar a "recuperar impulso" al PSOE, que ha considerado "no puede entrar en una situación de parálisis", ha recordado que Sumar ha planteado una reorganización del Gobierno, "porque hay muchas medidas que hay que sacar adelante y que son necesarias para mejorar la vida de la gente", tal y como, por otro lado, "se viene haciendo", ha reivindicado.

Santiago ha recordado al respecto que esta misma semana se han aprobado en el Congreso medidas como la subida del salario de los funcionarios y la ley de atención a la clientela; también se han aprobado la utilización de los remanentes de los ayuntamientos para poder realizar políticas sociales, "pero al país le preocupa el problema de la vivienda, la pobreza infantil, los salarios", ha reconocido y ha considerado que "se puede hacer mucho más".

Así pues, se ha pedido la reunión de la comisión de enlace del gobierno de coalición entre la coalición Sumar y el PSOE, precisamente para "dar ese impulso", porque Izquierda Unida "no facilitará la caída del Gobierno" porque "eso es lo que quiere la derecha, la ultraderecha y en este momento el señor Donald Trump, que lo ha dicho muy claro con su estrategia de seguridad nacional".

"Trump ya ha dicho que son los partidos que él denomina patriotas los que van a llevar su política a Europa", ha recordado el político, explicando que "en España esto es aranceles, gastar en rearmes, abandonar las políticas sociales, y para eso tiene a Vox y al PP".

Además, ha continuado, en cuestiones de corrupción, Izquierda Unida "no aceptará lecciones de la derecha, ninguna", porque "el PP tiene mucho que explicar del 'caso Montoro'" y "ahora mismo está además el escandalazo de la Diputación de Almería, blanqueo de dinero negro, contratos irregulares por parte del PP y Vox". Además, "qué mayor atrocidad y corrupción que apropiarse del dinero de las víctimas de la DANA y repartírselo como si eso fuera un casino o el traspaso constante de subvenciones públicas a la fundación Disenso, manejada en exclusiva por el señor Santiago Abascal".

Entonces, ha resumido que "la corrupción es una lacra" y por tanto "hay que combatirla". Desde Izquierda Unida y Sumar se está "exigiendo una actitud radical" al PSOE, "que se pongan en marcha todas las medidas anticorrupción", pero "ni una lección de la derecha que hace de la corrupción una política de partido", ha sentenciado.

5ª CONFERENCIA DEL PCE-PCIB

Por otro lado, ha atendido a los medios de comunicación Alberto Aguilera, miembro del secretariado del PCE-PCIB, quien ha reivindicado este partido como "un partido histórico", que "siempre ha estado allí, ha hecho política y, en este caso, de la mano de Izquierda Unida" pero, en este momento, en la 5ª Conferencia del PCIB-PCE se quiere "reactivar la política del Partido Comunista".

Así, lo que se pretende es "tener una influencia política clara en tres ejes fundamentales, en Mallorca, en las Islas, en relación a la turistificación, el problema de la vivienda, y la posibilidad de que se sitúe a Mallorca en un terreno militar, con motivo del polvorín que se pretende hacer allí en el aeropuerto de Palma".

En todo caso, ha finalizado Aguilera, la política del PCIB-PCE es "una política absolutamente de unidad, de frente amplio y siempre luchando e intentando canalizar ideas, porque unidos es cuando realmente se puede conseguir algo", por ello confía en ir junto a Podemos, MÉS y Sumar "no solo en las próximas elecciones, si no también en la política diaria".