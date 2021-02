Satse denuncia que la Gerencia del Área de Salud pitiusa vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

IBIZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Satse ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la que acusa a la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera de vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que desde julio de 2020 se han presentado numerosas notificaciones sobre los riesgos que sufren los trabajadores del hospital, pero "la Gerencia casi nunca ha dado respuesta".

El sindicato ha manifestado no entender que la Gerencia no distribuya mascarillas FFP2 con marcado CE e infrinja otras medidas de protección, como la falta de mamparas para personal sensible y embarazadas. "Estos hechos han podido contribuir al aumento de contagios entre profesionales, que en esta Área de Salud ha sido especialmente elevado", han opinado desde Satse.

En el comunicado, Satse ha señalado que en ocasiones las mascarillas de las que disponen los profesionales son de baja calidad y son "modelos que no se deben utilizar".

"En el Hospital Can Misses, ni embarazadas, ni el personal sensible, ha sido adaptado correctamente al puesto de trabajo y tampoco ha contado con la correspondiente evaluación y validación por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de los delegados de prevención, a pesar de haberlo solicitado expresamente", han declarado.

La organización sindical también ha revelado que las enfermeras tanto de plantas Covid, como embarazadas y personal sensible, han sido sometidas en numerosas ocasiones a un exceso de carga de trabajo y de situaciones de estrés por encima de lo recomendado.

Así, algunas enfermeras han atendido a nueve pacientes Covid, cuando la ratio segura recomendada por los expertos oscila entre siete y ocho.

La falta de información y transparencia acerca del proceso de vacunación del personal sanitario es otro de los motivos de la denuncia, además de la mala gestión de la vacunación de los sanitarios de primera línea. Así, han criticado la falta de información al respecto por parte de la Gerencia.

Satse ha solicitado que se revise por parte de la Inspección de Trabajo las adaptaciones de las embarazadas y personal sensible; el correcto uso y manejo de los equipos de protección o que se adopten con la mayor rapidez las medidas y resoluciones que sean pertinentes, ya que puede estar en riesgo la salud e incluso la vida de los trabajadores.