El sector agrario mallorquín podría reducir un 16% sus emisiones de gases de efecto invernadero en cinco años

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector agrario mallorquín podría reducir hasta un 16% sus emisiones de gases de efecto invernadero en cinco años, según un estudio impulsado por Mallorca Rural.

La conclusiones del informe acerca de la huella de carbono de las explotaciones agrarias de Mallorca han sido presentadas este lunes, ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

El análisis se ha realizado sobre una muestra de 30 explotaciones agrarias de toda la isla, representativas de diferentes tipologías productivas --horticultura, viñedo, ganadería y fruto seco-- ubicadas principalmente en el Pla y en el Raiguer.

Uno de los resultados del informe es que la maquinaria agrícola constituye la principal fuente de emisiones, seguida del uso de refrigerantes, la ganadería y los fitosanitarios.

Aun así, el sector agrario balear representa únicamente el 2,8% de las emisiones totales de Baleares pese a gestionar más de la mitad del territorio no urbanizado y desempeñar una función esencial en el mantenimiento del paisaje, la soberanía alimentaria y la lucha contra la desertificación.

La aplicación de medidas de eficiencia energética, la mejora en la gestión de fertilizantes y estiércoles y la implantación de energías renovables, apunta el estudio, permitirían reducir hasta un 16% las emisiones sectoriales antes de cinco años.

También se pone de relieve el potencial creciente de la agricultura regenerativa y la capacidad de las explotaciones para actuar como sumideros de carbono, abriendo la puerta a modelos de compensación de emisiones de otros sectores de la economía insular.

"Este estudio confirma que el sector primario, los campesinos, es parte de la solución climática. Nuestras explotaciones contribuyen muy poco a las emisiones, pero, en cambio, realizan una labor decisiva para proteger el territorio, fijar CO2 y garantizar alimentos de proximidad", ha subrayado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

El conseller, además, ha garantizado que el Govern seguirá acompañando a los agricultores y ganaderos en el proceso de transición energética y tecnológica.

"Apoyaremos la incorporación de maquinaria más eficiente, la ampliación del autoconsumo renovable y el impulso de prácticas que permitan producir más con menos impacto", ha incidido.

Por su parte, el vicepresidente Mallorca Rural, Jordi Mora, ha destacado la utilidad del diagnóstico como punto de partida para acceder a nuevas líneas de inversión.

"Las explotaciones mallorquinas ya están dando pasos importantes hacia la sostenibilidad y ahora contamos con una base técnica sólida para seguir avanzando. El sector tiene una oportunidad real para generar ingresos a través de la valorización ambiental y de la circularidad", ha dicho.

Las conclusiones del diagnóstico formarán parte de las futuras estrategias de descarbonización agraria y de adaptación al cambio climático en Baleares con el objetivo de reforzar el papel estratégico del sector agrario en un modelo económico "más resiliente y bajo en carbono".