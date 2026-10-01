La segunda edición de Art Cologne reunirá a galerías y artistas internacionales en Palma del 1 al 4 de abril de 2027

Archivo - Feria de arte contemporaneo Art Cologne Palma Mallorca - CAIB - Archivo

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la feria Art Cologne se celebrará del 1 al 4 de abril de 2027 en el Palau de Congressos de Palma y traerá a la capital mallorquina galerías internacionales, coleccionistas y amantes del arte.

Así lo han explicado este jueves en un comunicado los organizadores, que han detallado que ya se ha abierto el plazo de solicitud destinado a galerías para participar en la edición de 2027, que cerrará el 14 de octubre.

La novedad de esta edición es el sector 'Moving Image Art', dedicado al arte de la imagen en movimiento, que se ubicará en uno de los auditorios del Palau de Congressos. La pantalla permitirá proyectar películas, vídeos y obras digitales de artistas. Se pueden solicitar franjas de proyección de 20 minutos sin necesidad de contratar un estand propio.

El comité asesor encargado de seleccionar a las galerías para la edición de 2027 está integrado por los artistas María Baró, Xavier Fiol, Alex Flick, Stefan Lundgren, Frederic Pinya y Fran Reus.

En su primera edición, la feria reunió a galerías de distintos países y atrajo a un público local e internacional. Del 9 al 12 de abril de 2026, 88 galerías procedentes de 20 países -19 de ellas de Baleares- presentaron una selección comisariada de propuestas artísticas en el Palau de Congressos de Palma.

El estreno registró más de 10.000 visitantes y destacó por una "notable" presencia internacional de coleccionistas. Además del público local, asistieron a la feria coleccionistas de Alemania, Austria, Suiza, Escandinavia y Estados Unidos.