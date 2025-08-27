Segunda fase de admisión en FP 2025-2026 en Baleares: calendario para la presentación de solicitudes

Archivo - Alumnos del FP Santa Agatoclia de Mequinenza construyen cajas nido como parte de un taller medioambienta - AYUNTAMIENTO DE MEQUINENZA - Archivo

PALMA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades abre este jueves, 28 de agosto, la segunda fase del proceso de admisión y matrícula a los ciclos formativos de grado D (básico, medio y superior) y grado E (cursos de especialización) de formación profesional en modalidad presencial e intensiva para el curso 2025-2026.

Una vez finalizada la primera fase y publicadas las vacantes en la página web de Formación Profesional, solo se podrán solicitar plazas en las enseñanzas en las que haya vacantes disponibles.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud preferentemente de forma telemática, a través del trámite disponible en la página web de Formación Profesional, hasta el 3 de septiembre.

Para formalizarla, será necesario cumplimentar el formulario electrónico y seguir las instrucciones del asistente de tramitación, que guiará al usuario paso a paso durante el procedimiento.

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS Y MATRÍCULA

La lista definitiva de personas admitidas con asignación de plazas se publicará el 17 de septiembre, y el período de matrícula estará abierto los días 17 y 18 de septiembre.

ADMISIÓN FUERA DE PLAZO

El 19 de septiembre se volverán a publicar las plazas que hayan quedado vacantes. A partir de esa fecha, las personas que no hayan obtenido plaza en ninguna de las fases anteriores deberán dirigirse a la Oficina de Escolarización, con cita previa, para solicitar una de las vacantes disponibles. Este período se extenderá del 22 de septiembre al 3 de octubre.

Finalmente, con el objetivo de cubrir todas las plazas vacantes, los centros educativos abrirán un último período de matrícula: del 6 al 17 de octubre para los grados medio y superior, i del 6 al 31 de octubre para los grados básicos.

FP EN MODALIDAD VIRTUAL

En cuanto al procedimiento de admisión a los ciclos de formación profesional en modalidad virtual, el plazo de presentación de solicitudes será del viernes 29 de agosto al 12 de septiembre.

Una vez publicada la lista definitiva de personas admitidas el 29 de septiembre, los candidatos deberán formalizar la matrícula entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

Las solicitudes de admisión fuera de plazo podrán presentarse a partir del 2 de octubre.