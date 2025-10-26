Una segunda patera con 10 personas es interceptada en Formentera

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

FORMENTERA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una segunda patera con 10 personas a bordo, de origen magrebí, ha sido interceptada este domingo en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El incidente ha ocurrido en torno a las 10.52 horas. Los migrantes han sido localizados en la zona Ses Pesqueres Altes (Pilar de La Mola). En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) nº 3.

También este domingo, a las 08.28 horas se ha interceptado a 16 personas migrantes de origen subsahariano y magrebí en la Playa de Es Migjorn, en Formentera.

En el rescate de estas 16 personas migrantes han intervenido asimismo efectivos de la Guardia Civil de Formentera y del Grupo Reserva y Seguridad (GRS) nº 3, además de Salvamento Marítimo.