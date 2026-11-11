Seis de cada diez baleares utiliza IA generativa y compra por Internet

Archivo - 19 September 2026, Taiwan, Taichung: Google's Gemini application displayed on iPhone screen. Photo: Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/dpa - Andre M. Chang/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

El 40,6% de los niños de entre seis y 15 años tienen un teléfono móvil

PALMA/MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 60% de la población de 16 a 74 años de Baleares ha utilizado herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en los últimos tres meses, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares de 2026, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con esta cifra, Baleares se sitúa como la tercera región con el porcentaje más elevado, solo por detrás de Melilla (67,6%) y de Cataluña (61%).

En concreto, en el archipiélago, el 53% de la población ha hecho uso de la IA generativa en los últimos tres meses para fines privados; el 33%, por motivos profesionales; y el 25,4%, por motivos educativos.

Por otro lado, el 65,2% de las personas de ese grupo de edad en las Islas han realizado compras por Internet en los últimos tres meses, dato similar al de la media nacional.

El 98,3% de las personas de 16 a 74 años ha utilizado Internet en los tres meses anteriores a la entrevista, mientras que los usuarios diarios se han situado en un 95,4%.

La encuesta revela que en Baleares el 40,6% de los niños de entre seis y 15 años disponen de un teléfono móvil. En esta misma franja de edad, el 90,9% ha utilizado un ordenador en los últimos tres meses y el 88,6% ha accedido a Internet.