Seis detenidas de una banda organizada que robaba en supermercados y perfumerías de Mallorca

Detenidas seis integrantes de una banda organizada que robaba en supermercados y perfumerías de Mallorca - GUARDIA CIVIL

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis mujeres que presuntamente formaban parte de un grupo criminal dedicado a robar en establecimientos comerciales de Mallorca.

Según ha informado el Instituto Armado, se inició una investigación por distintos hurtos en grandes superficies de alimentación y perfumerías de distintas localidades de la isla, en algunas ocasiones, robaban objetos con un valor de hasta 800 euros.

En la mañana de este lunes, la Guardia Civil detuvo a seis mujeres, de nacionalidad española, que supuestamente se dedicaban sistemáticamente a hurtos en establecimientos comerciales.

Así, se ha dado por desarticulado un grupo criminal "muy activo y violento", que sustraían perfumes y cremas con alta demanda en el mercado ilícito, así como productos 'gourmet' de elevado coste y fácil venta.

Hasta el momento se les imputan la comisión de 23 hurtos en Palma, Santa Maria, Marratxí, Alcúdia, Pollença, Cala Millor, Manacor, Inca, Artà, sa Pobla, Felanitx, Can Picafort y Son Servera, entre otras.

En uno de los robos, en un supermercado de Santa Maria, las presuntas autoras fueron sorprendidas en el exterior del local por la responsable y le esgrimieron una navaja y la amenazaron de muerte. Por este hecho, se les imputa un robo con violencia.

Una vez presentadas las autoras de los hechos ante la Autoridad Judicial, en la tarde de este lunes, la misma decretó una orden de alejamiento de todas las superficies afectadas a lo largo de la isla de Mallorca.