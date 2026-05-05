Seis heridos leves en un accidente múltiple en la autopista de Llevant

Retenciones provocadas por el accidente múltiple - DGT

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas leves en un accidente múltiple entre cinco vehículos en el kilómetro 9 de la Ma-19, en sentido hacia el aeropuerto de Palma y a la altura del polígono de Son Oms.

El accidente ha ocurrido pasadas las 17.00 horas cuando cinco vehículos han colisionado por alcance. Según la información del SAMU 061, se han desplazado hasta el lugar tres ambulancias de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico.

Los sanitarios han atendido a las seis personas que viajaban en los coches y que han resultado heridas leves. Dos de ellas han sido trasladadas a la Clínica Juaneda, otras dos a la Rotger y dos más al Hospital Son Llàtzer.

El incidente ha provocado retenciones en la Ma-19 a la altura del Coll d'en Rebassa y hasta s'Arenal.