La semana de huelga médica deja más de 19.000 citas y operaciones suspendidas en Baleares

Protesta de la huelga de médicos en Baleares - SIMEBAL

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) ha tenido que suspender un total de 19.194 actuaciones esta semana debido a la huelga del personal médico contra el borrador del Estatuto Marco.

Las actividades canceladas se reprogramarán con el fin de minimizar el impacto negativo sobre los usuarios, ha señalado la Conselleria de Salud este viernes en una nota de prensa.

En concreto, los paros han provocado la suspensión de un total de 409 intervenciones quirúrgicas, 9.182 consultas hospitalarias, pruebas radiológicas o pruebas diagnósticas y 9.547 consultas en la atención primaria.

Por islas, en Mallorca se han suspendido 311 operaciones, 7.671 consultas y pruebas diagnósticas y 6.503 consultas en atención primaria.

La actividad suspendida en Menorca ha afectado a 31 operaciones, 716 consultas y pruebas diagnósticas y un 230 consultas en atención primaria.

Finalmente, en Eivissa y Formentera la huelga ha provocado la anulación de 67 intervenciones quirúrgicas, 801 consultas y pruebas diagnósticas y 985 consultas en atención primaria.

Sumando los 15 días de huelga que ha llevado a cabo el colectivo en tres convocatorias separadas, el IBSalut ha tenido que reprogramar un total de 51.844 actuaciones médicas anuladas.

En total, los paros han provocado la suspensión de un total de 1.140 intervenciones quirúrgicas, 26.615 consultas hospitalarias, pruebas radiológicas y pruebas diagnósticas y 24.069 consultas en la atención primaria.

La Conselleria ha afirmado que la reprogramación de las actividades supondrá un ligero incremento en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas.

CONTINUIDAD DE LA HUELGA

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha asegurado la continuidad de la huelga médica contra el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco mientras no se atiendan sus reivindicaciones, por lo que esta proseguirá en los meses de abril, mayo y junio, ya que se ha establecido una semana de paros en cada uno de ellos.

Esta organización, que es una de las integrantes del Comité de Huelga, ha concretado que el seguimiento de la misma durante esta tercera semana de marzo ha sido de un 80 por ciento en hospitales y de un 50 por ciento en Atención Primaria, como media, en las diferentes comunidades autónomas. No obstante, ha señalado ligeras oscilaciones provocadas por el festivo del 19 de marzo en algunas y con especial incidencia en Servicios como Anestesiología y Reanimación y entre los médicos residentes.

Este elevado seguimiento se ha conseguido pese a la imposición, una vez más, de unos servicios mínimos elevados, en algunos casos incluso superiores a los de la semana de huelga de febrero que ya fueron calificados de abusivos, lo que ha provocado la interposición de recursos por vía judicial por parte de algunos sindicatos autonómicos confederados, ha continuado CESM.

MILES DE CONSULTAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS APLAZADAS

Además, ha explicado que la incidencia en los servicios de salud ha sido notable, dejando miles de consultas y pruebas diagnósticas aplazadas por todo el territorio y numerosas intervenciones quirúrgicas suspendidas. Así, ha enumerado desde las 158 en Asturias y las 334 de Baleares hasta las cerca de 500 en Cantabria y las 532 de Aragón.

Esta organización sindical ha afirmado que los distintos sindicatos regionales han convocado, además de paros autonómicos coincidentes con el nacional, concentraciones y manifestaciones en las principales capitales y puntos de asistencia sanitaria. A estas movilizaciones han acudido miles de médicos y facultativos que siguen mostrando su rechazo al borrador.

En concreto, es necesaria una mejora en las condiciones laborales que permita seguir ejerciendo en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin el maltrato que se está denunciando en los últimos años, con una sobrecarga laboral inasumible, con jornadas muy superiores a las del resto de profesionales, con una enorme dificultad para la conciliación de vida personal y laboral y con una falta de reconocimiento de los especiales requisitos de formación y responsabilidad en el desempeño de las funciones.

Por último, CESM, que ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta semana de huelga, al tiempo que lamenta las consecuencias que haya podido ocasionar en los pacientes, ha insistido en que, pese a la falta de contactos formales, sigue tendiendo la mano al diálogo con el Ministerio de Sanidad para negociar propuestas firmes que permitan avanzar en el consenso.