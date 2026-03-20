Simebal habla de un respaldo "muy notable" de los médicos a la huelga pese a unos servicios mínimos "más elevados"

Manifestación de los médicos en la segunda semana de huelga contra el Estatuto Marco. - SIMEBAL

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha calificado el respaldo de la segunda semana de huelga de los médicos en Baleares ha sido "muy notable", aunque esta vez se han establecido unos servicios mínimos "más elevados" que en otras convocatorias lo que "ha condicionado" su seguimiento y el impacto.

Aún así, han recalcado el "gran impacto" que ha tenido la movilización en la actividad sanitaria con un seguimiento entre los médicos internos residentes (MIR) y el servicio de Anestesia de Son Espases del 95%.

En un comunicado, Simebal ha detallado que en Consultas Externas de Mallorca entre el 75% y el 80% de los médicos han secundado la huelga y en Atención Primaria el 60%.

Por su parte, el seguimiento en Menorca ha oscilado entre el 70% y el 75% en hospitalaria y alrededor del 45% en Primaria. En Ibiza y Formentera ha alcanzado aproximadamente el 70% en hospitales y el 40% en Atención Primaria, lo que para el sindicato significa un "amplio apoyo" del colectivo médico y un "gran impacto" en la actividad asistencial.

También han citado los datos del IbSalut sobre impacto asistencial de la huelga, dado que hasta este viernes se han suspendido 15.600 consultas y pruebas diagnósticas, a lo que se suman cerca de 300 intervenciones quirúrgicas canceladas en ese mismo periodo.

"Estas cifras reflejan la gran carga asistencial que soportan los facultativos, la necesidad de parar con un seguimiento masivo y sostenido del paro y el gran impacto asistencial que supone su trabajo en el sistema sanitario balear", han recalcado.

Simebal ha recalcado que estos datos se han sostenido pese al "aumento y refuerzo" de los servicios mínimos en esta segunda convocatoria.

La organización sindical ha pedido disculpas a los pacientes que se han visto afectados por estas jornadas de huelga médica, ya que han señalado que la huelga ha sido la "última herramienta" para decir "basta ya" a un sistema de salud que "no cuida a los médicos" y que "no permite que el médico cuide de sus pacientes".

"Simebal lucha por una sanidad pública digna, segura y de calidad y reafirma su compromiso con los médicos y con la defensa de una sanidad pública de calidad, al reiterar sus disculpas a los pacientes por el impacto de la huelga pero ha subrayado que esta lucha es también por ellos", han recalcado.

De hecho, para este sábado hay convocada una manifestación de los médicos en Maó después de la que se llevó a cabo este jueves en Palma y las concentraciones en Ibiza del lunes y el jueves. La marcha comenzará a las 12.00 horas en la plaza de la Esplanada e irá hasta la plaza Miranda.