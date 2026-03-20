Prohens reclama al Gobierno que negocie "de una vez por todas" el Estatuto Marco tras la tercera semana de huelga médica

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene en un pleno del Parlament
Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene en un pleno del Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 16:47
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PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al Gobierno de España que "se siente a negociar de una vez por todas" el Estatuto Marco tras la tercera semana de huelga de los médicos en contra del borrador de esta norma.

"Quien está pagando esta huelga son los ciudadanos, los usuarios de la sanidad pública en toda España", ha subrayado Prohens en un mensaje en la red social X, en el que ha reiterado su "comprensión" con los profesionales sanitarios.

La líder del Ejecutivo ha criticado que la "imposición, sectarismo y falta de diálogo" del Gobierno central "ha provocado ya una tercera semana de huelga" que, en el caso de Baleares, ha dejado 18.785 citas y 409 operaciones suspendidas.

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