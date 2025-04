Semana Santa 2025 en Palma: horarios y recorridos de las procesiones

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa en Palma es una época marcada en el calendario para la ciudad y una celebración que se vive con una intensidad única tanto estética como espiritualmente.

Desde el Viernes de Dolores hasta el Viernes Santo las 33 cofradías recorren las calles de la capital balear y atraen a vecinos y turistas. Aquí recogemos las principales procesiones que salen cada día en Palma.

VIERNES DE DOLORES (11 DE ABRIL)

Procesión de los Estandartes: Salida de la Iglesia de San Felipe Neri a las 19.00 horas. C/d'En Vilanona, plaza de la Mare de Déu de la Salut, C/ Sant Miquel, plaza Mayor, plaza del Marqués de Palmer, C/Colón, plaza de Cort y C/ Palau Reial con llegada a la Catedral de Mallorca.

DOMINGO DE RAMOS (13 de abril)

Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén: Salida de la parroquia de Sant Jaume a las 18.00 horas. C/Sant Jaume, plaza Joan Carles I, paseo del Borne, C/Sant Feliu, C/Sant Gaietà, C/Ca'n Asprer, Jaume III, C/del Baró de Santa Maria del Sepulcre, C/Berenguer de San Juan, C/Bonaire, C/Concepción y entrada a la iglesia de la Concepción.

LUNES SANTO (14 de abril)

Procesión Buen Perdón: Salida de la parroquia del Sagrado Corazón a las 20.30 horas. C/Reina Violant, C/Nunó Sanç, C/Son Ventallol, C/Jacint Verdaguer, plaza Santa Elisabet, C/Reina Violant y entrada en la iglesia del Sagrado Corazón.

Procesión del Sant Crist dels Boters: Salida de la iglesia de Sant Joan de Malta a las 21.00 horas. C/Sant Joan, C/de la Llotja, plaza de la Drassana, C/Sant Pere, C/Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, C/Sant Feliu, C/Montenegro, C/Sant Joan y entrada en la iglesia de Sant Joan de Malta.

Procesión del Santo Cristo de la Agonía: Salida del Convento de Santa Clara a las 20.30 horas. C/Santa Clara, C/de la Puressa, C/d'en Morei, C/ de Can Fortuny, C/ del Call, C/ de Santa Clara y entrada al Convento de Santa Clara.

Procesión de Nuestra Señora de la Esperanza: Salida de la Basílica de Sant Francesc a las 20.15 horas. Plaza de Sant Francesc, C/Sant Francesc, plaza Santa Eulàlia, C/Cadena, plaza de Cort, C/Colón, C/de la Bosseria, plaza d'en Coll, C/de la Galera, C/ de la Corderia, plaza de la Quartera, C/de l'Esparteria, plaza del Mercadal, C/ de la Ferreria, plaza de Sant Antoni, C/Socors, C/de la Gerreria, plaza Quadrado, C/ de Can Troncoso, plaza de Sant Francesc y entrada en la Basílica de Sant Francesc.

MARTES SANTO (15 de abril)

Procesión de la Virgen del Carmen: Salida de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (es Coll) a las 19.00 horas. plaza de la Iglesia, C/de Bartomeu Castell, C/ del Carenal Rossell, C/ de les Illes Pitiüses, C/de José Vargas Ponce, C/ de Josep Tarongí, C/ del Cardenal Rossell, C/ de Trafalgar, C/ de l'illa de Corfú, C/ de Josep Mascaró i Passarius, C/ de Arapiles, plaza de la Iglesia y entrada en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Procesión de la Virgen Dolorosa: Salida de la iglesia de Sant Nicolau a las 21.00 horas. Plaza Frederic Chopin, C/Tous i Maroto, C/ Constitució, paseo del Borne, plaza Joan Carles I, C/ de Sant Jaume, plaza de Santa Magdalena, C/ del Jardí Botànic, Costa de la Sang, Costa de l'Hospital, plaza del Hospital y entrada a la iglesia de la Aunciación.

MIÉRCOLES SANTO (16 DE ABRIL)

Procesión del Camino de Getsemaní: Salida de la Iglesia de Nuestra Señora de la Soledad a las 21.00 horas. Plaza Mínims, C/Manacor, C/Sant Rafel, C/Sureda, C/Reyes Católicos, plaza Miquel Dolç, C/Reyes Católicos, Travessa Aragó, C/Forteza, C/Bujosa, C/Nuno Sanç, C/Reina Violant y entrada en la iglesia del Sagrado Corazón.

Procesión del Sant Crist de la Santa Creu: Salida de la iglesia de la Santa Creu a las 20.30 horas. C/Forn de l'Olivera, C/Ses Barques de Bou, C/de la Pólvora, plaza de la Porta de Santa Catalina, C/de la Santa Creu, C/La Pau, C/de Can Granada, C/Sant Gaietà, C/Sant Feliu, C/Montenegro, C/Sant Joan, C/ de la Llotja, plaza de la Drassana, C/Sant Pere, C/Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, C/del Forn de l'Olivera y entrada en la iglesia de la Santa Creu,

Procesión de Nuestro Padre Jesús de la Humildad: Salida de la iglesia de Santa Margarita a las 20.00 horas. C/Sant Miquel, plaza Mayor, plaza del Marqués de Palmer, C/Colón, plaza de Cort, C/Palau Reial y Palacio de la Almudaina. Regreso: C/Palau Reial, plaza de Cort, C/Colón, plaza del Marqués de Palmer, Plaza Mayor, C/Sant Miquel, Costa de la Pols, La Rambla, C/Oms, C/Sant Miquel y entrada en la iglesia de Santa Margarita.

JUEVES SANTO (17 de abril)

Procesión del Santo Cristo de la Sangre:_Salida de la Iglesia de la Anunciación a las 19.00 horas. Plaza del Hospital, Costa de l'Hospital, Costa de la Sang, Rambla, C/Oms, C/Sant Miquel, plaza Mayor, plaza del Marqués de Palmer, C/Colón, plaza de Cort, C/Palau Reial y entrada a la Catedral de Mallorca.

VIERNES SANTO (18 de abril)

Procesión del Santo Entierro: Salida de la Basílica de Sant Francesc a las 19.00 horas. Plaza Sant Francesc, C/Sant Franscesc, plaza de Santa Eulàlia, C/de la Cadena, plaza de Cort, C/Colón, C/de la Bosseria, plaza d'en Coll, C/de la Galeara, C/de la Corderia, plaza de la Quartera, C/Esparteria, plaza del Mercadal, C/de la Ferreria, plaza de Sant Antoni, C/dels Socors, plaza Llorenç Bisbal Batle, entrada en la iglesia dels Socors. Al finalizar la procesión tiene lugar la ceremonia del Santo Entierro.