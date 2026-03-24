Semana Santa en Ibiza: Dalt Vila tendrá tramos sin público en la procesión

EIVISSA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La procesión del Santo Entierro en Eivissa se celebrará este año con normalidad, aunque en algún tramo del recorrido, que transcurre por Dalt Vila, no podrá haber espectadores por las obras de mejora que se están ejecutando.

Así se acordó este lunes por la noche en una reunión celebrada en el Obispado de Eivissa, según ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, explicó tras el encuentro que el objetivo de la reunión era estructurar las 18 procesiones de la Semana Santa ibicenca, a pesar de las obras que se ejecutan en Dalt Vila. "Queremos mostrar el compromiso de este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Eivissa en relación a la cultura y a nuestro patrimonio", señaló.

Por tanto, ante las obras que se ejecutan en la zona histórica de Eivissa, se ha trabajado de forma intensa en las últimas semanas para que la procesión del Santo Entierro, prevista para el Viernes Santo, pueda completar su recorrido habitual por las calles de Dalt Vila.

En concreto, habrá restricciones de público en la zona de Sa Carrossa, entre la plaza de Vila y la de los Desamparados. En la calle General Balanzat, mientras procesionen los pasos, se limitará la presencia de público.

Las obras en Dalt Vila se retomarán después del Lunes de Pascua para completarse en mayo.